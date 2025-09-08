¿El DIM de Alejandro Restrepo ya alcanzó la madurez futbolística?

Cuando Brayan León Muñiz salió de la cancha del Atanasio Girardot, al minuto 80 del clásico paisa, no solo lo aplaudieron desde las graderías por el doblete que consiguió ante su “rival preferido”. También lo hicieron en el banco de suplentes.
Reconocían su juego. Sobre todas las cosas, la inteligencia emocional que tuvo durante un partido de pulsaciones altas, en los que por lo general tenía comportamientos que lo llevaban a salir con tarjetas amarillas o expulsado, como sucedió en el clásico que se jugó el 4 de mayo.