DIM quiere pasar la página de la derrota en la fecha 8: ¿Cómo se jugará la jornada?

Independiente Medellín tuvo varios días para analizar la derrota 1-0 frente a Cúcuta Deportivo, la primera que ha sufrido en la Liga BetPlay-2, y ahora afronta una nueva prueba con una idea más clara de lo que puede ofrecer su plantilla. El técnico Amaranto Perea aprovechó el tiempo para corregir errores y preparar el compromiso del próximo domingo ante Llaneros.
Independiente Medellín tendrá al frente a uno de los equipos que mejor ha comenzado el campeonato. Llaneros se convirtió en la gran revelación de este inicio de Liga y llegaba al duelo de este jueves frente a Millonarios con cuatro victorias, por lo que el resultado de ese encuentro podía modificar sus números.