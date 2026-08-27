DIM quiere pasar la página de la derrota en la fecha 8: ¿Cómo se jugará la jornada?

Independiente Medellín tendrá al frente a uno de los equipos que mejor ha comenzado el campeonato. Llaneros se convirtió en la gran revelación de este inicio de Liga y llegaba al duelo de este jueves frente a Millonarios con cuatro victorias, por lo que el resultado de ese encuentro podía modificar sus números.

Independiente Medellín tuvo varios días para analizar la derrota 1-0 frente a Cúcuta Deportivo, la primera que ha sufrido en la Liga BetPlay-2, y ahora afronta una nueva prueba con una idea más clara de lo que puede ofrecer su plantilla. El técnico Amaranto Perea aprovechó el tiempo para corregir errores y preparar el compromiso del próximo domingo ante Llaneros.

Para el DIM, el partido representa una oportunidad para reaccionar después del golpe sufrido en Cúcuta. Más allá del resultado, Perea tendrá que encontrar respuestas en un equipo que todavía está en proceso de consolidar su idea de juego y que ahora tendrá una exigente prueba ante uno de los conjuntos más regulares del torneo.

Juanfer, con más tiempo para integrarse

Uno de los aspectos positivos que dejó el receso para el conjunto antioqueño es que Juan Fernando Quintero ha tenido más tiempo de trabajo junto a sus nuevos compañeros.

El volante tuvo un buen debut ante Cúcuta, pese a la derrota, y ahora espera llegar al compromiso contra Llaneros con mayor conocimiento de los movimientos de sus compañeros y de las exigencias del cuerpo técnico.

Sin embargo, Amaranto Perea tiene claro que el funcionamiento colectivo no puede depender exclusivamente de la presencia de Quintero. Después del encuentro ante Cúcuta, el entrenador fue contundente al advertir: “Solo con Juanfer no nos alcanza”.

La frase resume uno de los principales desafíos del DIM: aprovechar el talento de Quintero, pero al mismo tiempo conseguir que el equipo responda como conjunto. El objetivo será que el creativo tenga las condiciones para influir en el juego, pero acompañado por futbolistas que también asuman responsabilidades.

El duelo contra Llaneros será, entonces, una nueva oportunidad para medir cuánto ha avanzado el DIM después de su primera derrota en el campeonato.

Así se jugará la fecha 8

La octava jornada de la Liga BetPlay comenzará este sábado con tres compromisos. Jaguares recibirá a América a las 4:25 p. m., mientras que Junior se enfrentará con Santa Fe a las 6:30 p. m. La jornada sabatina se cerrará con Alianza frente a Atlético Nacional, a las 8:30 p. m.

El domingo habrá cuatro partidos. Águilas Doradas y Chicó abrirán la programación a las 2:00 p. m., seguido por el esperado DIM-Llaneros, a las 4:10 p. m. Posteriormente, Millonarios enfrentará a Internacional de Bogotá a las 6:15 p. m. y Cali recibirá a Bucaramanga a las 8:30 p. m.

El lunes se disputarán otros dos encuentros: Pasto contra Pereira, a las 6:00 p. m., y Tolima frente a Cúcuta, a las 8:05 p. m.