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La cuarta fue la vencida: DIM ya pudo aterrizar en Pasto para el duelo por Copa BetPlay

Este miércoles se disputarán cuatro duelos de los octavos de final de la Copa BetPlay en el país.

  • Didier Moreno y sus demás compañeros ya pudieron aterrizar en Pasto para el duelo ante el equipo local, en la noche de este miércoles, por el paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay. FOTO CORTESÍA DIM
    Didier Moreno y sus demás compañeros ya pudieron aterrizar en Pasto para el duelo ante el equipo local, en la noche de este miércoles, por el paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay. FOTO CORTESÍA DIM
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 35 minutos
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Después de tres intentos fallidos este martes, el cuerpo técnico y los jugadores del Independiente Medellín pudieron aterrizar en Pasto, este miércoles, cerca del mediodía.

El equipo que tuvo que quedarse en Cali, en la noche del martes, tras no poder aterrizar en Pasto, viajó este miércoles, luego de las 10:30 de la mañana y, por fin, las condiciones climáticas permitieron que el viaje se completara, para llegar a Pasto, para el duelo previsto para las 8:10 de la noche.

De acuerdo con lo expuesto por los voceros del Poderoso, el equipo llegará directo al almuerzo y luego un descanso para continuar con la charla técnica y los últimos detalles en el hotel, antes de desplazarse al estadio Libertad, para el duelo que está previsto a las 8:10 de la noche.

Hay que recordar que será duelo único, ya que por los aplazamientos que se ocasionaron luego del terremoto del pasado 10 de agosto, la Dimayor decidió en su asamblea que los juegos de octavos de final de la Copa BetPlay serían a un solo duelo.

El grupo de viajeros del DIM, liderados por el técnico Luis Amaranto Perea está integrado por La lista de viajeros está integrada por Éder Chaux, Salvador Ichazo, Hayen Palacios, Jhan Mena, Frank Fabra, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Juan Fernando Quintero, Agustín Martegani, John Montaño, Kéiner Klinger, Carlos Lucumí y Jeison Medina.

En instancias de cuartos de final ya hay dos equipos clasificados: Llaneros, que venció a Deportes Quindío por penales 4-3, y Atlético Nacional, que derrotó a Deportivo Cali 3-0 en el Atanasio el lunes.

Los otros duelos de esta fase son: América-Pereira y Real Cundinamarca-Internacional de Bogotá, ambos duelos se disputarán este miércoles a las 6:00 de la tarde, mientras que Once Caldas ante Alianza, será a las 7:00 de la noche.

La llave entre Barranquilla F.C. y Millonarios será el sábado, en horario que está por definirse, mientras que Fortaleza espera por el ganador de Santa Fe-Unión Magdalena que está 2-0 a favor de los capitalinos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se retrasó la llegada del DIM a la ciudad de Pasto?
Las malas condiciones climáticas impidieron el aterrizaje del avión en tres ocasiones durante el martes, lo que obligó al plantel a pernoctar en Cali y viajar finalmente al mediodía del miércoles.
¿Por qué los octavos de final de la Copa BetPlay se disputan a partido único?
La Dimayor determinó definir la fase a un solo juego en su asamblea debido a la reestructuración del calendario provocada por los aplazamientos tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
¿Qué equipos ya están clasificados a los cuartos de final de la Copa BetPlay?
Llaneros (tras superar en penales 4-3 a Deportes Quindío) y Atlético Nacional (luego de vencer 3-0 a Deportivo Cali) son los dos primeros clubes instalados en la siguiente fase.
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