En vivo | Con doblete de Batista y de Brayan León, Nacional y DIM igualan 2-2

El Deportivo Independiente Medellín buscará prolongar su gran momento y mantenerse en la parte alta de la tabla cuando reciba a su eterno rival, Atlético Nacional, en una nueva edición del clásico paisa.

El historial reciente favorece al “Poderoso”, que ha ganado cinco de los últimos 10 choques directos, con cuatro empates y solo una derrota. Sin embargo, los dos encuentros disputados este año terminaron igualados.

Nacional llega en racha: suma seis jornadas sin perder en liga (dos victorias y cuatro empates) y acumula 12 partidos oficiales invicto en los 90 minutos, aunque en ese periodo sufrió la eliminación por penales en la Copa Libertadores.

El DIM formará con Éder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Hálam Loboá, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera; Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Nacional, por su parte, apostará por Harlem Castillo; Joan Castro, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Facundo Batista.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: