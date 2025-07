DIM y Nacional tiene antirécord en finales que nadie querría poseer, ¿de qué se trata?

Los hinchas del DIM aún no asimilan la derrota contra Santa Fe en la final del Apertura 2025, que se disputó el domingo en el Atanasio Girardot. Muchos aficionados manifiestan que, dos días después, aún no entienden qué fue lo que ocurrió, cuál fue el motivo por el cual El Poderoso –favorito–, no se quedó con el título.

A los aficionados les duele, además, que el rival haya dado la vuelta en el máximo escenario del fútbol antioqueño. De hecho, pocos se quedaron para mirar cuando los capitalinos levantaron el título y, los que estaban en las tribunas, buscaban problemas con quienes les parecían hinchas del “Expreso Rojo”.