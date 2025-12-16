Nacional o Medellín, ¿quién levantará el último trofeo del año?, ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El fútbol colombiano se prepara para cerrar su temporada con una de esas noches que explican por qué este deporte sigue siendo un punto de encuentro para ciudades enteras. Independiente Medellín y Atlético Nacional volverán a verse las caras este miércoles 17 de diciembre, desde las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, para definir al campeón de la Copa BetPlay 2025, luego del empate sin goles en el partido de ida.
La serie llega completamente abierta. El 0-0 del primer duelo, disputado el pasado 13 de diciembre, dejó sensaciones encontradas: Nacional fue ligeramente superior en la generación de juego y opciones de gol, pero Medellín resistió con orden, carácter y una actuación destacada de su arquero Washington Aguerre, quien se convirtió en la figura silenciosa de la noche. El marcador no se movió, pero la tensión quedó sembrada para una revancha que promete intensidad y emociones contenidas.