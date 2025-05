Ante las críticas de los hinchas, el técnico de Nacional, Javier Gandolfi, explicó los cambios que hizo en el clásico

En el agitado y emotivo clásico paisa, Atlético Nacional dejó escapar una oportunidad de oro para sumar tres puntos ante su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín. Con el marcador a favor y dos jugadores más sobre el terreno de juego, el conjunto verdolaga terminó cediendo un empate que dolió tanto en la tribuna como en el banco técnico. Aun así, el director técnico, Javier Gandolfi, no rehuyó su responsabilidad y dio la cara tras el pitazo final, aceptando los errores y asumiendo el momento como una oportunidad de aprendizaje.

“Buscar una explicación y una respuesta lógica va a ser difícil”, reconoció Gandolfi en rueda de prensa. “Normalmente, con un gol de ventaja y dos hombres de más, se puede llegar a pensar que tenés el partido cerrado, pero también existen este tipo de situaciones. Es fútbol, aunque me hubiera gustado que no suceda, lo acepto y es algo a corregir en el manejo de los tiempos y del partido”.

Las palabras del estratega argentino estuvieron cargadas de autocrítica, pero también de serenidad. No buscó culpables ni excusas. Admitió que su equipo entró en un estado de nerviosismo en los últimos minutos, justo cuando más debía imponerse. “Creo que controlamos bien el partido hasta esos minutos, porque ahí entramos en un nerviosismo y si seguía el partido podría pasar cualquier cosa, por más de que tuviéramos una ventaja. La idea era aprovechar la ventaja y lastimar al rival con un gol más y ahí se terminaba el partido, pero sucedió el empate y sirve para corregir. Pero estoy muy tranquilo, y esa es la tranquilidad que les voy a transmitir a mis jugadores”, expresó con firmeza.

El partido se tornó complicado para Nacional, no tanto por la propuesta del rival, sino por su propio desconcierto al no saber manejar el cierre del encuentro con la jerarquía que se esperaba. Pese a contar con la ventaja numérica, el Verdolaga no pudo sostener el ritmo ni sellar el triunfo. Ante las críticas por los cambios realizados, Gandolfi también ofreció claridad.

“El cambio de Edwin lo hice porque venía de una semana con una molestia en la rodilla y me pidió jugar unos minutos más, pero siempre digo que voy a cuidar al jugador”, explicó. Sobre la salida de Matheus Uribe, comentó que “venía con un ritmo importante de partidos tras una inactividad por una lesión y entró Elkin Rivero, que tiene su misma característica”.