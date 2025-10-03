DIM no jugará este fin de semana por concierto de Silvestre Dangond en el Atanasio, ¿cómo se disputará la fecha 14 de la Liga?

Por eso, en la programación inicial, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo no volvía a jugar hasta el próximo lunes 13 de octubre, cuando visitará al Once Caldas, en Manizales, por la jornada 15 del torneo liguero, que cada vez se acerca más al final del “Todos Contra Todos”. Sin embargo, después de la satisfacción de la clasificación a semifinales de la Liga Colombia que consiguió el miércoles pasado en Bogotá, los rojos tendrán que preparar el duelo contra Águilas Doradas, válido por la jornada 12 del Clausura, para el próximo 8 de octubre. El encuentro, que inicialmente se iba a jugar el 12 de septiembre en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, se disputará a las 3:30 p.m., en el Polideportivo Sur de Envigado.

¿Por qué aplazaron el partido del Medellín contra Águilas?

La fecha inicial de la programación del partido se cambió como consecuencia de una intervención que la alcaldía de Rionegro realizó en el techo de la tribuna occidental del estadio. La obra era necesaria, según explicó Fernando Salazar, gerente deportivo y propietario del club del Oriente Antioqueño.



¿El motivo? La cubierta –techo–, del estadio corría riesgo de caerse. Por eso, la administración municipal tomó la decisión de priorizar la solución a ese problema que ocurría desde hace varios meses. Para el Medellín, el encuentro será una oportunidad para no perder ritmo de competencia.

Entre tanto, para Águilas Doradas representará un aprieto en el calendario. El equipo del Oriente antioqueño jugará el sábado, contra Unión Magdalena en Santa Marta, el duelo válido por la Fecha 14 del Clausura. El encuentro iniciará a las 4:10 p.m. y será el tercero de la jornada, que inicia el viernes con el partido Deportivo Cali-Pereira (7:30 p.m.).

El sábado también se disputarán los emparejamientos Envigado-Bucaramanga (2:00 p.m.) y Llaneros-Fortaleza (6:20 p.m.). El domingo 5 de octubre, por su parte, se jugarán los duelos entre Deportivo Pasto-Alianza (3:00 p.m.), Junior-Tolima (5:15 p.m.), Chicó-Atlético Nacional (7:30 p.m.) y Equidad-Once Caldas (7:30 p.m.).

