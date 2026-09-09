DIM no ha podido llegar a Pasto; tres aterrizajes fallidos obligaron al equipo a quedarse en Cali

Jugadores y el cuerpo técnico del Independiente Medellín pasaron tres grandes sustos este martes, cuando intentaban aterrizar en Pasto, para el duelo de este miércoles, a las 8:10 de la noche, por la Copa BetPlay.

De acuerdo con lo informado por el club, en tres oportunidades el equipo trató de aterrizar en Pasto, pero las condiciones del clima y otros factores impidieron que el avión que transportaba al equipo pudiera llegar a la capital de Nariño.

Ante estos tres intentos fallidos, el club determinó que el equipo se quedara en Cali, desde donde intentarán, este miércoles, llegar a la capital de Nariño para el duelo único por el paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Según informaron los voceros del DIM, tras descansar en Cali, los jugadores y el cuerpo técnico intentarán de nuevo el viaje, este miércoles a las 10:00 de la mañana, para llegar a tiempo al juego.

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La lista de viajeros está integrada por Éder Chaux, Salvador Ichazo, Hayen Palacios, Jhan Mena, Frank Fabra, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Juan Fernando Quintero, Agustín Martegani, John Montaño, Kéiner Klinger, Carlos Lucumí y Jeison Medina.

Estos jugadores, junto a los miembros del cuerpo técnico liderados por Luis Amaranto Perea y delegados del DIM tratarán de llegar este miércoles a Pasto, para el duelo por Copa Betplay.

Hay que recordar que, tras el aplazamiento de los partidos por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Dimayor determinó en su asamblea que los duelos por el paso a los cuartos de final serán a juego único.

Ya hay dos equipos clasificados a esa instancia: Llaneros, que venció a Quindío por penales 4-3 y Atlético Nacional, que derrotó a Deportivo Cali 3-0 en el Atanasio el lunes.