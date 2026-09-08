DIM buscará eliminar al Pasto en la Copa Betplay y así citarse con Nacional en el clásico paisa

Independiente Medellín afronta este miércoles un nuevo desafío en la Copa BetPlay. El conjunto dirigido por Amaranto Perea visita desde las 8:10 p. m. al Deportivo Pasto, en un duelo de eliminación directa correspondiente a los octavos de final del torneo. El compromiso será transmitido por Win Sports +.
El Poderoso llega a este encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo en territorio nariñense para mantenerse con vida en la competencia. A diferencia de otras fases, no hay margen para especular: el ganador avanzará directamente a los cuartos de final.