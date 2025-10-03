DIM no jugará este fin de semana por concierto de Silvestre Dangond en el Atanasio, ¿cómo se disputará la fecha 14 de la Liga?

El DIM iba a tener 16 días sin competir en la Liga Betplay. El cuadro rojo disputó su encuentro por la fecha 13 del Clausura, contra Deportes Tolima, el pasado 27 de septiembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Entre tanto, su juego de la fecha 14, contra Independiente Santa Fe, que se debía jugar este fin de semana en el Atanasio Girardot, fue aplazado debido a que el 4 de octubre se realizará el concierto del artista de Vallenato Silvestre Dangond en el máximo escenario del balompié antioqueño.