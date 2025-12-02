“Es difícil explicar por qué el equipo tiene dos puntos en cuatro fechas”: Tiberti tras empate del DIM con América

El Atanasio Girardot vivió una noche tensa, de esas en las que el fútbol se vuelve una montaña rusa de emociones. Medellín necesitaba ganar para mantenerse con vida en el cuadrangular A, pero terminó atrapado en un empate que, aunque no lo elimina, sí lo deja en la cuerda floja. El equipo de Alejandro Restrepo mostró momentos de buen fútbol y otros de incertidumbre, en un partido que por tramos se volvió frenético y lleno de imprecisiones. ¿Qué pasó con aquel Medellín del todos contra todos que goleaba, jugaba con soltura y parecía invencible? En la rueda de prensa posterior al partido, el cuerpo técnico intentó responder a esa inquietud que ya ronda en la tribuna. Le contamos cómo analizó el DIM el amargo resultado, y qué posibilidades tienen para seguir avanzando en el torneo.

El cuerpo técnico considera que no hay nada que reprochar

Giuliano Tiberti, asistente técnico, fue directo al cuestionamiento sobre el supuesto bajón futbolístico: “Sinceramente no siento que el equipo haya cambiado tanto... El resultado define la opinión, pero es difícil explicar por qué tenemos dos puntos en cuatro fechas”, dijo el italiano, que en lugar de dar un parte de tranquilidad, preocupa mucho más a la hinchada por la inexplicable desmejora del equipo. Tiberti defendió el rendimiento del equipo y apuntó que, salvo el primer tiempo en Cali en el duelo de ida ante América, “no hay mucho que reprochar”, pues considera que contra Junior, en el clásico y en el partido de este lunes, el DIM hizo méritos para obtener más.

Washington Aguerre reforzó la misma idea: “Nosotros venimos jugando bien. Cuesta entender que generamos muchas situaciones y no se concretan... Pero matemáticamente todavía hay chance. Tenemos que creer en nosotros porqu e, si no, los demás no lo van a hacer”. El uruguayo insistió en que los detalles han pesado más que el rendimiento general y que, aunque la frustración existe, el grupo mantiene la fe.

¿Es falta de actitud de los jugadores del DIM?

La pregunta sobre la “falta de actitud” que señalan algunos aficionados no pasó desapercibida. Tiberti la enfrentó sin rodeos, y aseguró que el equipo sí compitió, tuvo secuencias de buen juego y generó opciones claras. “No siento que el equipo jugó un mal partido. En el segundo tiempo hubo un ida y vuelta emotivo y terminamos perdiendo alguna contra, pero el equipo nunca dejó de intentar”, afirmó el asistente técnico. Sobre los cambios, tema recurrente en la crítica reciente, el asistente defendió las decisiones y destacó el ingreso de Berrío, Arizala y Mancilla, quienes, según él, aportaron frescura y opciones de remate. También habló de la autocrítica interna: “Cuando hay que ser autocríticos hay que serlo, pero hoy no le podemos reprochar al equipo la garra y el espíritu competitivo”.

Aguerre, por su parte, profundizó en lo emocional: “Comparado al inicio del torneo, que nos pegó duro perder esa final, hoy el equipo está bien... A mí me gusta escuchar la crítica para mejorar. Quedan cuatro partidos y todavía podemos darle una alegría a la gente”. Con cuatro partidos jugados, cero victorias y solo dos puntos, la pregunta final fue inevitable: ¿cómo explicar un rendimiento tan bajo en la fase decisiva? Tiberti resumió: “Es difícil explicar cómo solamente tenemos dos puntos. No estamos felices, pero tampoco podemos pensar que todo ha sido desastroso. Hay que tener inteligencia para analizar y seguir luchando hasta lo último”.

¿Qué necesita el Medellín para avanzar?

Medellín aún está vivo, pero su margen es mínimo. Debe ganar los dos partidos que le quedan: el primero, nada menos que el clásico paisa ante Nacional el próximo 4 de diciembre; y esperar una combinación casi milagrosa de resultados. Si Junior pierde ante América en la quinta fecha y luego cae en la última jornada en el Atanasio, mientras Nacional vence a los escarlatas en el Pascual, habría un cuádruple empate en 8 puntos que favorecería al DIM por su “ventaja deportiva”. Un triunfo de Junior en su siguiente partido, o incluso un empate en el clásico paisa del jueves, dejaría al Medellín eliminado.

