x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

DIM recibe a Fortaleza por la clasificación a cuartos de final de la Copa Betplay

El duelo se disputará en el Atanasio Girardot, este miércoles a las 7:30 de la noche. Hay 2x1 en la boletería.

  • El delantero Luis Chino Sandoval es una de las opciones del técnico Alejandro Restrepo para el ataque del Poderoso. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El delantero Luis Chino Sandoval es una de las opciones del técnico Alejandro Restrepo para el ataque del Poderoso. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Independiente Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Fortaleza, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, a las 7:30 de la noche, y una victoria, por cualquier marcador, le daría el paso al Equipo del Pueblo a los cuartos de final del torneo.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, tendrían la misma nómina con la que empataron 0-0 en su visita a Fortaleza, aunque se habla también del posible regreso del arquero Washington Aguerre, quien ya se recuperó y está de nuevo habilitado para jugar.

El que sí no alcanza a estar para el duelo ante Fortaleza es Léyser Chaverra, quien presentó una sobrecarga muscular de isquiosurales, por lo que no estuvo en el duelo ante Cali. El cuerpo médico del DIM informó que el lateral inició fisioterapia de primera fase y su incapacidad dependerá de su evolución clínica.

El presente del DIM es muy positivo, porque además de mantenerse invicto en la Liga y la Copa, ha recuperado su poderío atacante y por ello el grupo espera contar con una buena cantidad de aficionados en el Atanasio Girardot.

Además, las directivas anunciaron un 2x1 en todas las tribunas, mientras que en la tribuna familiar (sur baja), tendrán una promoción y por ello, por cada código QR ingresa un adulto junto a un menor de 13 años y otra persona.

Hay que recordar que el DIM ajusta seis partidos ganados y un empate, en el último mes, por eso la ilusión está intacta en poder ganar ante Fortaleza y sí avanzar a los cuartos de final de la Copa.

Los goles del cuadro rojo en la presente temporada han llegado, principalmente, a través de Baldomero Perlaza y el polaco Francisco Fydriszewski, con cuatro y seis tantos, respectivamente.

Sobre el momento del rojo, el técnico Restrepo dijo en rueda de prensa que “el semestre pasado figuramos mucho por el juego, pero fallábamos muchas situaciones de gol y por eso hemos trabajado fuerte para que esas relaciones entre volantes y atacantes, los de la banda como los de adentro y eso nos ha permitido mejorar en ese aspecto”.

De igual manera, sostuvo que, aunque se está en una buena racha, siempre hay que seguir mejorando y trabajando para ser más eficientes y para ir por los objetivos que se han trazado.

Cifras positivas del Poderoso en la Copa

Medellín, que es líder de la reclasificación en la Liga con 66 puntos, ha sido campeón de la Copa en tres ocasiones (1981, 2019, 2020) y un subtítulo en 2017.

En los últimos cinco encuentros por Liga y Copa, el Poderoso tiene cuatro empates ante Fortaleza y una derrota, pero en el historial general son seis los duelos entre ambos con dos triunfos de los escarlatas, tres empates y una sola caída.

El ganador de la serie entre DIM y Fortaleza, se medirá en cuartos ante el ganador de la serie que disputan Santa Fe y Alianza, igualdad 1-1.

El duelo del Poderoso no tendrá transmisión por Win Sport, este miércoles, sino por el canal de YouTube, mientras que los compromisos Envigado-Millonarios, 3:00 p.m., en el Polideportivo Sur; América-Bucaramanga a las 5:15 de la tarde y Quindío-Nacional a las 7:45 de la noche, si tendrán transmisión por Win Sport+.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida