En vivo | Francisco Fydriszewski abre el marcador y tiembla el Atanasio; DIM vence 1-0 a Santa Fe

La espera terminó. El fútbol colombiano vive su gran cierre del primer semestre con una final cargada de historia, tensión y emociones contenidas. Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se miden en el duelo de vuelta por el título de la Liga Betplay-1, en un Atanasio Girardot que está a reventar.

Después del 0-0 en El Campín, todo está por definirse. La paridad en Bogotá dejó la serie abierta, sin ventaja para ninguno, y con el trofeo esperando a aquel que sepa golpear primero. Para el Medellín, la oportunidad de sumar su séptima estrella ante su hinchada se convierte en una motivación gigante. Para Santa Fe, con Hugo Rodallega como líder y símbolo de experiencia, el sueño es alcanzar la décima consagración de su historia con un golpe de autoridad como visitante.

Los antecedentes también juegan en favor del Medellín. Santa Fe no gana en el Atanasio desde septiembre de 2017, y en los últimos seis enfrentamientos disputados en Medellín, los capitalinos no lograron sacar ni una sola victoria. Esa estadística pone aún más presión sobre los dirigidos por Pablo Peirano, que tendrán que desafiar no solo al rival, sino también a la historia.

No obstante, Santa Fe ha demostrado ser un visitante incómodo durante el campeonato, con un equipo que mezcla juventud y veteranía, y que ha sabido jugar con temple en los momentos críticos. El liderazgo de Hugo Rodallega, que vive uno de sus mejores momentos desde su regreso al fútbol colombiano, será clave para intentar romper el molde y llevarse el título a Bogotá.

Más que una definición, este partido representa mucho más para ambas instituciones. Para el Medellín, el objetivo es coronarse tras varios intentos frustrados en los últimos años. Para Santa Fe, es la oportunidad de volver a saborear la gloria y cerrar con broche de oro un proceso de reconstrucción deportiva.

DIM forma con Washington Aguerre; John palacios, José Ortíz, Daniel Londoño; Jherson Mosquera, Baldomero Perlaza, Homer Martínez, Léider Berrío, Francisco Chaverra, Brayan León, y Francisco Fydriszewski.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: