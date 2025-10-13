Con una ausencia importante, por un cuadro viral, DIM visita a Once Caldas en Manizales

Independiente Medellín viajó a Manizales con una sola ausencia, la de Baldomero Perlaza, quien según el reporte médico dado por la institución roja, presentó un cuadro viral respiratorio, por lo que tuvo que ser apartardo del grupo.
Ante esta novedad, la nómina de los viajeros del cuadro Poderoso está integrada por Éder Chaux, Washintong Aguerre, José Ortiz, Jhon Palacios, Fainer Torijano, Léyser Chaverra, Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Diego Moreno, Léider Berrio, Alexis Serna, Halam Loboa, Jaime Alvarado, Ménder García, Nezareth Segura, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fyfriszewski.