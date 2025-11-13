En vivo | El DIM busca una victoria para ganar la “ventaja deportiva” y América se juega el cupo en cuadrangulares

En el partido que se disputa esta noche (7:00 p.m.) en el Atanasio Girardot hay muchas cosas en juego. Por un lado, el Medellín busca terminar en la primera o segunda casilla de la tabla de posiciones para quedarse con la “ventaja deportiva” que da ocupar las dos primeras casillas de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Entre tanto, América de Cali, dirigido por el entrenador antioqueño David González, pretende ratificarse en los cuadrangulares. El cuadro vallecaucano, que vivió un milagro desde la llegada del exarquero paisa porque cuando lo tomó estaba en el puesto 20 de la tabla de posiciones de la Liga, con 6 unidades, y ahora suma 29, necesita mínimo un empate para “consumar su milagro”.