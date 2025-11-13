En vivo | El DIM busca una victoria para ganar la “ventaja deportiva” y América se juega el cupo en cuadrangulares

¿Cómo formaría el DIM para enfrentarse al América de Cali?

Por el lado del cuadro antioqueño, dirigido por Alejandro Restrepo, una victoria casi que lo asegura en uno de los dos primeros puestos de la tabla de posiciones. El Poderoso suma 37 puntos. Además, tiene una diferencia de gol de +15. El mismo excedente tiene Atlético Nacional, que es segundo con 37 unidades. Sin embargo, los rojos le sacan la posición a los verdes porque han anotado 43 tantos en lo que va del torneo, mientras que su rival de patio suma 37. El Bucaramanga, que es tercero, también tiene 37 puntos. Sin embargo, su diferencia de gol es de +14. En caso de que el Medellín gane 2-0 su juego contra América, en el que se espera que juegue con una nómina alterna –con mayor presencia de titulares–, y Nacional no le haga más goles al Junior en Barranquilla, el DIM terminaría primero. Si pasa lo contrario, los cuadro paisas podrían trucar sus posiciones.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que Atlético Bucaramanga, que enfrenta al Deportivo Pasto en la capital de Nariño, gane su encuentro y, dependiente la cantidad de goles que logre anotar, desplace de sus posiciones a algunos de los cuadros antioqueños. Por tal motivo es fundamental que ganen sus encuentros.

¿Qué chances tiene América de Cali?

El cuadro vallecaucano, por su parte, también necesita ganar para que, ni Santa Fe, ni Águilas Doradas, los dos cuadros que podrían superarlo en la tabla de posiciones, lo saquen de los cuadrangulares. Los caleños tiene 29 puntos. Con un empate llegarían a 30 unidades. Sin embargo, los bogotanos y los antioqueños, que aparecen con 28 y 27, podrían dar la sorpresa. Santa Fe se mide con Alianza en el estadio El Campín de Bogotá. Entre tanto, Águilas Doradas recibe a Tolima en Rionegro. Los bogotanos se enfrentan al cuadro que se ubica en la octava casilla, con 29. Una victoria les permitiría llegar a 31 unidades y subir hasta la séptima casilla. Entre tanto, si Águilas se impone en su casa, podría sumar 30 unidades y superar al América, que en caso de perder en el Atanasio se quedaría fuera de las semifinales.

Por eso, el entrenador antioqueño David González pondrá sus mejores fichas, ya que, desde el inicio de semana manifestó que intentará que sus dirigidos disputen un “gran partido”, tratando de anular las virtudes de su rival, contra el Medellín en uno de los juegos de la fecha 20 del Clausura 2025 que más cosas define.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM: Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Alexis Serna; Jarlan Barrera, Brayan León, Juan David Arizala.