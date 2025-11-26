DIM, a salvar opción de ser finalista y primer puesto de reclasificación contra América, ¿a qué hora es el partido?

Pasaron 14 días para que Medellín y América se volvieran a enfrentar por Liga. El 13 de noviembre pasado, el elenco antioqueño venció 3-0 a los caleños en el Atanasio Girardot. Con ese triunfo se consolidó primero del Todos Contra Todos, el equipo más goleador, la mejor escuadra de la fase inicial.
Este jueves, en el Pascual Guerrero de Cali, El Poderoso visita a los “Diablos Rojos” con una realidad opuesta en los cuadrangulares. Ya no es primero, sino último del Grupo A de las semifinales de Liga. En esa instancia, suma una derrota (ante Junior) y un empate (contra Nacional). Apenas tienen un punto.