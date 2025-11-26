x

DIM, a salvar opción de ser finalista y primer puesto de reclasificación contra América, ¿a qué hora es el partido?

El cuadro rojo se enfrenta con los vallecaucanos en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.

    El futbolista vallecaucano Baldomero Perlaza es una de las figuras del Medellín en el segundo semestre del año. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González

Deportes

hace 46 minutos
bookmark

Pasaron 14 días para que Medellín y América se volvieran a enfrentar por Liga. El 13 de noviembre pasado, el elenco antioqueño venció 3-0 a los caleños en el Atanasio Girardot. Con ese triunfo se consolidó primero del Todos Contra Todos, el equipo más goleador, la mejor escuadra de la fase inicial.

Este jueves, en el Pascual Guerrero de Cali, El Poderoso visita a los “Diablos Rojos” con una realidad opuesta en los cuadrangulares. Ya no es primero, sino último del Grupo A de las semifinales de Liga. En esa instancia, suma una derrota (ante Junior) y un empate (contra Nacional). Apenas tienen un punto.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo –suspendido hasta la quinta fecha por una roja que recibió ante Junior–, no han marcado ningún gol en cuadrangulares. Ha ocurrido aunque, en sus encuentros, han jugado bien. Sin embargo, el fantasma de la falta de eficacia de sus delanteros, que tuvieron la ausencia de Francisco Fydriszewski por lesión en las primeras jornadas, regresó.

Los cuadrangulares no perdonan. Las oportunidades son escasas. Solo son seis partidos para acceder a la final. Al DIM le restan cuatro. Por eso es importante que en Cali, en el duelo que empezará a las 6:30 p.m., enderece el camino.

Decir que será la última oportunidad que tiene es precipitado. No obstante, un empate o una derrota lo privarían de “depender de sí mismo” para ser finalista, aún teniendo la “ventaja deportiva” que, por haber terminado primero en la fase inicial lo pone primero en su grupo en caso de empatar en puntos con cualquier rival.

El Equipo del Pueblo, además, llegará al encuentro ante los vallecaucanos conociendo el resultado del duelo entre Nacional y Junior, que pelean –por ahora–, la parte alta de la tabla de posiciones. Ese es el motivo por el cual los aficionados esperan que la escuadra a la que siguen consiga una victoria, sume de a tres.

Le puede interesar: “Me siento querido, valorado y trabajo por el crecimiento del club”: Sebastián Botero, técnico del DIM sub-20

DIM ya no es líder de la reclasificación 2025

Las unidades que suma el ganador serán importantes para que el DIM regrese al primer puesto de la reclasificación. Medellín fue primero de esa tabla durante mucho tiempo. Hubo un momento en que le sacaba 8 puntos de diferencia al segundo.

Sin embargo, el bajón de resultados que ha tenido en los últimos juegos, sumado al alza en nivel de otros equipos, lo llevó a ser superado en la punta por Tolima, que suma 89; mientras que los rojos de Antioquia llevan 88 unidades.

La reclasificación era, para el elenco paisa, un “seguro” para llegar a la Copa Libertadores del 2026. Y es lo más posible. Los dos primeros tendrán puesto a la fase previa de “La Gloria Eterna”. Sin embargo, en caso de que Nacional lo supere en reclasificación (está a 4 puntos), Tolima siga primero y Junior finalice campeón del Clausura, DIM podría quedar relegado a la Copa Sudamericana.

Por eso, para el Medellín es necesario un triunfo contra América en Cali –donde no gana desde el 12 de noviembre del 2023, cuando se impuso 1-2 en cuadrangulares–, no solo para seguir en camino a la final, sino para seguir pensando en la Libertadores del otro año.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿A qué hora juega DIM vs América de Cali?
El partido de la Fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se jugará este jueves en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 6:30 p.m ., hora de Colombia.
¿Cuál es la situación del DIM en los cuadrangulares?
El Deportivo Independiente Medellín es actualmente último en el Grupo A con solo un punto, producto de un empate y una derrota. Necesita ganar los cuatro partidos restantes para tener opciones reales de clasificar a la final.
¿Por qué es importante la reclasificación para el DIM?
La tabla de reclasificación es la vía principal para asegurar un cupo a torneos internacionales. El DIM busca recuperar el primer puesto para obtener un lugar en la fase previa de la Copa Libertadores 2026, ya que fue superado por el Tolima.
