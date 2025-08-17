DIM buscará aprovechar su “buena racha” para ganar en Pasto después de diez años

El DIM de Alejandro Restrepo se ha vuelto experto en romper rachas negativas. El semestre pasado, en la tercera fecha de los cuadrangulares, le ganó a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla después de siete años (la última vez había sido en 2018). Con gol de Homer Martínez, se impuso 0-1.
Una jornada antes, los antioqueños hicieron lo propio contra el Deportes Tolima en Ibagué, donde no triunfaban desde mayo de 2019. El 4 de junio, con tantos de Francisco Fydriszewski, Léider Berrío y Brayan León Muñiz, ganaron 1-3 y rompieron una racha de seis años.