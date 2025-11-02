DIM buscará volver a una final de Copa contra Envigado, que quiere dar la sorpresa, ¿a qué hora es el partido?

El DIM busca llegar a la final de la Copa BetPlay después de cinco años. La última vez que el cuadro antioqueño alcanzó el duelo por el título de este torneo fue en la edición de 2020, cuyo juego definitivo se disputó en febrero de 2021 como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Aquella vez, el cuadro rojo venció por penaltis al Deportes Tolima en un Atanasio Girardot vacío por las prohibiciones del aislamiento social. En el tiempo reglamentario, los equipos empataron 1-1. En la tanda de penales, los antioqueños se impusieron 5-4. No hubo grito desaforado en las tribunas, sino uno más contenido de los jugadores en la cancha, que celebraban el segundo título consecutivo del Medellín en ese torneo (también ganó la edición 2019). Este año, los hinchas del DIM esperan poder ver, de nuevo, a su equipo levantar un trofeo desde las graderías del máximo escenario del fútbol antioqueño.

Para alcanzar el deseo de su hinchada, el Poderoso primero tendrá que vencer a Envigado en la semifinal de esta edición de la Copa BetPlay, en una serie que inicia este lunes 3 de noviembre con el duelo de ida, que se disputará en el estadio Polideportivo Sur a partir de las 4:00 p.m.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre ambos equipos?

El DIM parte como favorito para llevarse la serie, que finalizará el 12 de noviembre en el Atanasio Girardot (8:00 p.m.). El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, es el que mejor rendimiento ha mostrado en 2025 en el balompié colombiano.

Son primeros de la reclasificación con 81 puntos. Además, accedieron a la final del Apertura, mientras que aparecen en la parte alta de la tabla de posiciones del Clausura —son terceros con 34 puntos— y son el equipo que más goles ha marcado en el torneo local, con 39 celebraciones. Sin embargo, al frente tendrán a un rival que, aunque ya tiene confirmado su descenso a la segunda división del fútbol colombiano para el próximo año y marcha en la casilla 18 de la Liga con apenas 16 unidades, ha sabido complicarle el andar a equipos “grandes” como Medellín. Para no ir muy lejos, el 24 de julio pasado, en el duelo válido por la tercera fecha del Clausura, el elenco del sur del Valle de Aburrá venció 3-4 al DIM en el Atanasio Girardot, en un partido que marcó un punto de quiebre para el elenco dirigido por Alejandro Restrepo en la primera parte del segundo semestre del año. Esa noche, el cuadro envigadeño se impuso con anotaciones de Didier Palacios y Daniel Arcila (marcó triplete).

Por el Rey de Corazones, entre tanto, celebraron José Ortiz y el delantero argentino Francisco Fydriszewski (doblete de penalti). Además, el encuentro terminó con tres futbolistas del elenco escarlata expulsados: Daniel Londoño, Léider Berrío y Brayan León vieron la tarjeta roja. En aquel encuentro, el arquero del Medellín fue el uruguayo Washington Aguerre, quien ha encajado 17 goles en los 12 partidos que ha atajado este semestre. El charrúa es el habitual titular del DIM. Sin embargo, después de la lesión de hombro que sufrió, Éder Chaux demostró que tiene la capacidad para responder cuando lo requieran.

En sus 12 participaciones durante el final del año (8 en Liga y 4 en Copa), encajó 12 goles, pero mostró un buen nivel deportivo. Por eso, se espera que el cuerpo técnico —que en algún momento manifestó que buscaría la forma de darle minutos a los dos guardametas en los torneos donde compiten— lo ponga como titular este lunes en Envigado.