Halam Lobo “la joya” del DIM para buscar vencer a Equidad después de 3 en el Atanasio

Pocos lo esperaban. En las cuentas de nadie estaba que el reemplazo de Homer Martínez, gran figura del DIM en el primer semestre del 2025, fuera un juvenil que llegó, en agosto del año pasado, a la cantera del cuadro rojo y debutó como profesional en mayo, durante un encuentro frente a Bucaramanga. Sin embargo, el volante caucano Halam Loboa, quien el día de su “inicio” en el balompié profesional salió con un corte de cabello particular que hicieron sus compañeros en el camerino, cuando se confirmó su presencia entre los convocados, se ganó el puesto con decoro.

Loboa ha sido el compañero ideal de Baldomero Perlaza en el medio campo del Medellín. El futbolista, nacido en Guachené, Cauca –tierra de Yerry Mina–, ha sido titular en cuatro de los nueve partidos que ha disputado el Poderoso este semestre (siete por Liga y dos en Copa Colombia). Halam se ganó el puesto en el partido contra Millonarios, uno de los más complicados que ha tenido el cuadro rojo durante el Clausura. El 3 de agosto pasado, el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo decidió alinearlo por encima de futbolistas con más “recorrido” como Diego Moreno y Jaime Alvarado.

Cumplió un buen papel. Desde ese momento, en los cuatro partidos que ha jugado el DIM en agosto, ha tenido minutos. En total suma 255 en el rentado local y ha sido fundamental en la “recuperación” de nivel que ha mostrado el Equipo del Pueblo en Liga. El inicio de los antioqueños no fue bueno. De sus primeros tres partidos empató uno y perdió dos. Frente a Alianza quedaron 1-1. Contra Chicó perdió 2-0. Ante Envigado, por su parte, cayó 3-4 en el Atanasio Girardot. Esa derrota en casa, uno de sus fortines, fue un punto de quiebre en el Clausura. Después de eso vencieron a Unión Magdalena, Llaneros y Deportivo Pasto. En esos duelos, Loboa, quien empezó a jugar en su pueblo natal, pero tomó relevancia a nivel nacional siendo juvenil con Academia Alemana de fútbol, club de formación deportiva de Popayán que goza de gran reputación, fue fundamental.

Por eso se espera que, para el duelo contra Equidad, por la octava fecha del Clausura que se disputa este sábado en el Atanasio Girardot (2:00 p.m.), sea titular. Su habilidad para ubicarse de buena manera en la cancha, así como la buena visión de juego que posee, le permiten dar salida clara al equipo desde la segunda línea. Eso le ha gustado a Restrepo, quien después de recibir siete goles en los primeros tres partidos del semestre, volcó todo su esfuerzo táctico para fortalecer la defensa. Renunció a la línea de tres que lo caracterizó desde que llegó al Medellín en agosto de 2024. Por el contrario, puso una doble línea de cuatro (defensas y volantes), que dieron equilibrio a los rojos desde la defensa, donde Loboa juega de manera cómoda.

