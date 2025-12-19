El DIM espera por Liverpool de Uruguay: así le ha ido contra equipos uruguayos en Libertadores

El gran objetivo del DIM para el inicio del 2026 es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para hacerlo, debe superar las fases previas, a las que llegó por terminar segundo en la reclasificación de 2025 en el fútbol colombiano. En el primer “filtro”, el cuadro rojo enfrentará a Liverpool de Montevideo en juegos de ida y vuelta que e disputarán el 18 y 24 de febrero del próximo año.
Los rojos empezarán la serie en Uruguay, mientras que la cerrarán en el Atanasio Girardot, posiblemente sin público por las sanciones que puede poner la Alcaldía tras los desmanes de la final de Copa. Liverpool será el quinto cuadro uruguayo que el Medellín enfrente en Libertadores. Antes enfrentó a Peñarol, Defensor Sporting, Racing y Nacional.