x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El DIM espera por Liverpool de Uruguay: así le ha ido contra equipos uruguayos en Libertadores

El cuadro antioqueño se enfrentará con los charrúas en la fase de clasificación a los grupos de la “Gloria Eterna” del próximo año. Los encuentros serán en febrero.

  • El futbolista caleño Andrés Felipe Ibargüen anotó uno de los últimos goles del Medellín contra un equipo uruguayo. Lo anotó en la Copa Libertadores del 2023. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El futbolista caleño Andrés Felipe Ibargüen anotó uno de los últimos goles del Medellín contra un equipo uruguayo. Lo anotó en la Copa Libertadores del 2023. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 19 minutos
bookmark

El gran objetivo del DIM para el inicio del 2026 es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para hacerlo, debe superar las fases previas, a las que llegó por terminar segundo en la reclasificación de 2025 en el fútbol colombiano. En el primer “filtro”, el cuadro rojo enfrentará a Liverpool de Montevideo en juegos de ida y vuelta que e disputarán el 18 y 24 de febrero del próximo año.

Los rojos empezarán la serie en Uruguay, mientras que la cerrarán en el Atanasio Girardot, posiblemente sin público por las sanciones que puede poner la Alcaldía tras los desmanes de la final de Copa. Liverpool será el quinto cuadro uruguayo que el Medellín enfrente en Libertadores. Antes enfrentó a Peñarol, Defensor Sporting, Racing y Nacional.

En los 8 juegos que suman hasta el momento, los rojos consiguieron dos victorias, tres empates y tres derrotas. Su rendimiento ante elencos charrúas ha sido del 37,5%: de 24 puntos que disputó, solo sumó nueve. Además, solo ha ganado una vez en fase de grupos a un elenco uruguayo, mientras que hizo lo propio en la fase previa. Vienen los detalles.

¿Cómo le ha ido al Medellín en partidos contra

El historial del Medellín contra equipos uruguayos en Copa Libertadores empezó en 2009. Aquella vez, el cuadro rojo no clasificó de manera directa a los grupos del torneo, sino que jugó la fase previa. El sorteo lo emparejó con Peñarol, uno de los cuadros más grandes de Uruguay. En el papel, los charrúas eran el equipo más fuerte.

Sin embargo, Medellín dio la sorpresa. En el partido de ida, que se jugó el 28 de enero de ese año, se impusieron 4-0 en el Atanasio Girardot con goles de Jackson Martínez (anotó triplete), e Iván Corredor. En el duelo de vuelta, disputado en Montevideo, el marcador quedó en tablas.

Ese mismo año, el Medellín enfrentó a Defensor Sporting en la fase de grupos del torneo. En el partido de ida, que se jugó en el Atanasio Girardot, empataron sin goles. Entre tanto, en la vuelta, que se disputó el 22 de abril del 2009, el cuadro rojo perdió 4-3 con los charrúas. Los tantos del elenco paisa los marcaron Luis Carlos Arias, Andrés Ortiz y Álvaro Navarro.

En la edición de 2010 Medellín enfrentó a Racing de Montevideo en la fase de grupos del torneo. En aquella oportunidad, los antioqueños no ganaron ninguno de los dos encuentros que jugaron. El primero, que se disputó el 18 de marzo de ese año en Manizales el Atanasio estaba en obras para el Mundial juvenil de 2011, empataron sin goles. En el segundo, disputado en Uruguay, los antioqueños perdieron 1-0.

El último duelo de El Poderoso contra un elenco uruguayo en Copa Libertadores fue en la edición del 2023. En aquella oportunidad el cuadro rojo se midió contra Nacional de Uruguay en la fase de grupos. El primer partido se jugó el 19 de abril en Montevideo. Los antioqueños perdieron 2-1 con tantos de Gastón Pereiro y Fabián Noguera. Por Medellín descontó Luciano Pons.

El segundo encuentro de la fase de grupos el DIM venció 2-1 a su rival en el Atanasio Girardot. El partido se disputó el 23 de mayo de ese año. Las anotaciones de los rojos fueron de Andrés Ibargüen y Déiner Quiñónez. Diego Rodríguez descontó por el elenco charrúa.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida