El DIM espera por Liverpool de Uruguay: así le ha ido contra equipos uruguayos en Libertadores

En los 8 juegos que suman hasta el momento, los rojos consiguieron dos victorias, tres empates y tres derrotas. Su rendimiento ante elencos charrúas ha sido del 37,5%: de 24 puntos que disputó, solo sumó nueve. Además, solo ha ganado una vez en fase de grupos a un elenco uruguayo, mientras que hizo lo propio en la fase previa. Vienen los detalles.

¿Cómo le ha ido al Medellín en partidos contra

El historial del Medellín contra equipos uruguayos en Copa Libertadores empezó en 2009. Aquella vez, el cuadro rojo no clasificó de manera directa a los grupos del torneo, sino que jugó la fase previa. El sorteo lo emparejó con Peñarol, uno de los cuadros más grandes de Uruguay. En el papel, los charrúas eran el equipo más fuerte. Sin embargo, Medellín dio la sorpresa. En el partido de ida, que se jugó el 28 de enero de ese año, se impusieron 4-0 en el Atanasio Girardot con goles de Jackson Martínez (anotó triplete), e Iván Corredor. En el duelo de vuelta, disputado en Montevideo, el marcador quedó en tablas.

Ese mismo año, el Medellín enfrentó a Defensor Sporting en la fase de grupos del torneo. En el partido de ida, que se jugó en el Atanasio Girardot, empataron sin goles. Entre tanto, en la vuelta, que se disputó el 22 de abril del 2009, el cuadro rojo perdió 4-3 con los charrúas. Los tantos del elenco paisa los marcaron Luis Carlos Arias, Andrés Ortiz y Álvaro Navarro.

En la edición de 2010 Medellín enfrentó a Racing de Montevideo en la fase de grupos del torneo. En aquella oportunidad, los antioqueños no ganaron ninguno de los dos encuentros que jugaron. El primero, que se disputó el 18 de marzo de ese año en Manizales –el Atanasio estaba en obras para el Mundial juvenil de 2011–, empataron sin goles. En el segundo, disputado en Uruguay, los antioqueños perdieron 1-0.