Con Fabra pero sin Quintero ni Medina, estos son los convocados del DIM ante Santa Fe

En medio de dudas por los últimos compromiso, el Deportivo Independiente Medellín recibe este lunes 5 de octubre a Independiente Santa Fe por la fecha número 13 de la Liga Betplay 2026-2. El Rojo de la Montaña hará de local en el estadio Metropolitano de Ditaires en el municipio de Itaguí, esto debido a los preparatorios en el Atanasio Girardot para el festival de música electrónica EDC. El compromiso se jugará a las 7:00 P.M. con transmisión de Win Sports+.

Para volver a la senda de la victoria después de 2 partidos, el equipo de Amaranto Perea tendrá la oportunidad contra un buen rival como Santa Fe en una cancha donde se siente cómodo como la de Ditaires. Lastimosamente, el Poderoso no contará con su máxima figura, Juan Fernando Quintero, ni con su delantero titular, Jeison Medina, ambos jugadores son bajas por lesión. Por otro lado, el chocoano, Jackson Martínez, aún se acondiciona para volver al fútbol profesional después de 6 años de inactividad.

Ante este panorama, el DT del Rojo, Luis Amaranto Perea, tendrá que buscar un esquema que acomode a sus jugadores, los cuales pueden jugar de distintas maneras. Con Quintero en cancha, el DIM se ha posicionado con un 4-2-3-1, sin embargo, cuando no está el “10”, se acomodó con un sólido 4-4-2, aunque es cierto que el primer esquema es posible si se juega con un doble pívote que podría ser Didier Moreno- Halam Loboa, y con Agustín Martegani más adelantado.

Lo positivo para el cuadro antioqueño es el regreso a los terrenos de juego del experimentado lateral izquierdo, Frank Fabra. El exjugador de Boca Juniors es una pieza clave cuando está en buen nivel, su buena técnica y velocidad generan profundidad por banda y mayor probabilidades de un ataque fructífero.

El DIM, que actualmente se encuentra en la sexta casilla del torneo local con 20 puntos, tiene la obligación de ganar si quiere encaminarse para tener un puesto fijo en los ocho primeros clasificados que jugarán los cuadrangulares finales. Los convocados para este compromiso por parte del Medellín son los siguientes: