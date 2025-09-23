DIM recibe a Santa Fe por Copa Betplay buscando cerrar la herida de la final de Liga

Han pasado 87 días desde que el DIM perdió, con Santa Fe, la final del Torneo Apertura 2025 en el Atanasio Girardot. Casi tres meses después, la herida no ha cicatrizado por completo en los hinchas del Medellín.
Es cierto que ya no está abierta, en carne viva, como durante los primeros días de julio de este año, cuando los futbolistas del plantel dirigido por Alejandro Restrepo, incluso, tuvieron un bajón considerable en su nivel y se mostraban confundidos en la cancha. Sin embargo, la marca de la derrota dolorosa, porque en teoría todo estaba dado para que los antioqueños ganaran la séptima estrella que les ha sido esquiva en los últimos diez años, sigue latente en la memoria y corazón de los aficionados paisas.