En vivo | Terminó el primer tiempo en Ditaires: DIM empata sin goles con Santa Fe en el juego de la fecha 13

El DIM necesita volver a ganar por Liga. El cuadro rojo no ha logrado estabilidad en sus resultados en sus últimos juegos. Desde que perdió 2-1 con Chicó en Tunja, el pasado 12 de septiembre, los antioqueños solo consiguieron una victoria: frente a Jaguares por la fecha 11 de la Liga. En medio, igualó contra Bucaramanga y Millonarios (ambos encuentros terminaron 2-2); mientras que perdió contra el Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico. Por eso, una victoria este lunes, en el estadio de Ditaires, contra Independiente Santa Fe, le caería de perlas.

El Poderoso, dirigido por Amaranto Perea, recibe al elenco bogotano desde las 7:00 p.m. en “el patio de su casa”. El estadio de Ditaires, con capacidad para casi 10.000 personas, está a escasas cuadras de su sede deportiva en el barrio Pilsen de Itagüí. Ahí, por lo general, le va bien. La última vez que disputó un encuentro como local en ese escenario fue en agosto, por la segunda fecha del Clausura y ganó 3-2.

Un triunfo contra Santa Fe le permitiría subir en la tabla de posiciones del rentado local, donde por el momento aparecen sextos con 20 puntos. La victoria los igualaría en unidades con el Atlético Bucaramanga, que es tercero con 23 unidades. Además, los dejaría a siete puntos de los 30, que es el “número mágico” para clasificar a cuadrangulares.

Siga aquí el minuto a minuto del partido: ¡Terminó el primer tiempo del partido en Ditaires! Medellín dominó el balón en la primera parte, pero no logró marcar comntra Santa Fe. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, exDIM, tuvo un buen rendimiento en la primera parte. Agustín Martegani fue el jugador más destacado de El Poderoso en los primeros 45 minutos. Estos son los titulares del DIM: Salvador Ichazo; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esneyder Mena; Didier Moreno, Baldomero Perlaza; Kéiner Klinger, Agustín Mategani, Jhon Edwin Montaño; Yony González.