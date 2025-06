¿La cuarta final de Liga será la vencida para que el DIM vuelva a ser campeón? Así es la historia ante Santa Fe

Aquella vez los antioqueños estuvieron cerca del título, pero se les escapó. En su casa, donde siempre fueron fuertes, perdieron 1-2 contra los capitalinos en el duelo de ida. En la vuelta, disputada en la capital del país, igualaron a un tanto. No fue suficiente para el Medellín. Se quedaron sin nada. Ahora, que cerrará frente a su gente, esperan que la historia los beneficie, ¿ocurrirá? Lo sabremos el próximo domingo 29 de junio.

¿Habrá revancha? Los hinchas del Medellín esperan que sí. La única vez que se enfrentaron DIM y Santa Fe en una final de Liga fue hace once años , en el segundo semestre del 2014.

Pero no solo tienen sincronía en eso. También en que, después de que consiguieron ese título, no han logrado ganar las últimas finales que disputaron en el torneo local. Después de conseguir su sexta estrella, el DIM disputó tres finales (la del Apertura de este año será la cuarta).

Entre los dos finalistas del Apertura de este año hay coincidencias. No solo en el color de sus camisetas. También en la última vez que fueron campeones. El título más reciente del DIM llegó en 2016. El de Santa Fe también. Los antioqueños ganaron el torneo Apertura de ese año. Los bogotanos el clausura.

En el partido de ida, disputado en Barranquilla, el cuadro Tiburón ganó 4-1. En el de vuelta, jugado en el Atanasio Girardot, El Poderoso se impuso 3-1 y, aunque ilusionó a su público con una victoria porque generó muchas opciones de gol, no remontó.

La tercera final en la que los bogotanos se quedaron cerca al triunfo, pero no lo lograron fue en el primer semestre de 2024. En esa oportunidad se enfrentaron al Bucaramanga de Rafael Dudamel . Perdieron 5-6, por penaltis, después de igualar 3-3 en la serie. En la ida, Bucaramanga ganó 1-0. En la vuelta Santa Fe triunfó 3-2, pero se quedó con las manos vacías. ¿Esta vez le sonreirá el destino?

Los hinchas del DIM suelen acompañar al equipo a todas las ciudades donde juega. No importa si es en el calor de la Costa Caribe o en el frío inclemente de Tunja o Pasto. Lo importante para los aficionados es acompañar al cuadro de su corazón. Por eso, había mucha expectativa por saber si podrían entrar al estadio El Campín de Bogotá para la final de ida.

En la mañana del viernes, las directivas del “expreso rojo”, lo pensaron. Como este semestre no vendieron abonos y en pocos encuentros llenaron las tribunas, sopesaban la posibilidad. Sin embargo, en la tarde le confirmaron a este diario que no permitirán la entrada de hinchada visitante. Lo mismo ocurrirá en el Atanasio para el duelo de vuelta, donde no habrá aficionados del rival.