Dimayor en alerta por dificultades de Avianca, pero aclara que no se ha suspendido o modificado ningún juego

Atlético Nacional viajó a Barranquilla para el duelo de este domingo, y el DIM espera en Medellín al América.

    Deportes Tolima que venció como visitante a Santa Fe, recibe este sábado a los Cardenales en el Manuel Murillo Toro, de Ibagué. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
hace 41 minutos
bookmark

La alerta mundial divulgada este viernes, según la cual una instrucción de Airbus obliga a aplicar de inmediato una actualización de software en los aviones de la familia A320, con posibles cancelaciones y afectaciones operativas para Avianca, puso en vilo al fútbol colombiano.

La situación que generó la dificultades con algunos vuelos y la restricción en la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre del presente año, ha afectado a miles de usuarios y en el caso del fútbol colombiano, se lanzó una alerta, ya que Avianca es la aerolínea que transporta a los equipos del país.

Frente a esto Dimayor, emitió un comunicado en el menciona que, “ante la cancelación de vuelos en el país, se encuentra trabajando y buscando alternativas para evitar una afectación en la programación de los partidos del FPC”.

De igual manera, confirma que “hasta el momento, la programación no tiene ningún cambio y se jugarán como estaban previstos. Cualquier novedad será notificada oportunamente”.

Este sábado se disputarán los duelos del cuadrangular B entre Deportes Tolima-Santa Fe, desde las 5:30 de la tarde, y Fortaleza-Bucaramanga a las 8:00 de la noche.

Atlético Nacional juega este domingo como visitante ante Junior en el estadio Metropolitano a las 6:30 de la tarde y finalmente, el lunes, el DIM será local ante América, en el Atanasio Girardot, a las 8:00 de la noche.

El cuadrangular A es liderado por Junior y Atlético Nacional con cinco puntos, seguido por América con cuatro y el DIM, último con un solo punto.

En el B, Tolima es líder con 7 unidades, seguido por Bucaramanga con cuatro, Santa Fe y Fortaleza, cada uno con tres puntos.

