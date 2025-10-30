x

Atención | Dimayor decidió aplazar la fecha 19 de la Liga y adelantó las semifinales de la Copa Betplay

Aplazamiento de Chicó-América llevó a la Dimayor a hacer ajustes en las fechas de los torneos nacionales.

  • Envigado se mide al DIM en una de las semifinales de la Copa Betplay, en la otra llave se enfrenarán Atlético Nacional y América. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Envigado se mide al DIM en una de las semifinales de la Copa Betplay, en la otra llave se enfrenarán Atlético Nacional y América. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 12 minutos
bookmark

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, tomó una decisión radical ante la situación vivida por Chicó que no cuenta con estadio para jugar el duelo ante América de Cali, por la fecha 18.

Frente a esto y con el objetivo de garantizar a todos los clubes las condiciones de igualdad para la disputa del torneo, la Dimayor decidió aplazar la fecha 19 –prevista para este fin de semana–, para la próxima semana.

Ante esto, la entidad también decidió que este fin de semana se realizarán los juegos correspondientes a la semifinal de la Copa Betplay entre América y Atlético Nacional y Envigado-DIM.

Comunicado de la Dimayor

En el comunicado, la Dimayor mencionó que “como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó y América de Cali, y pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible, la Dimayor ha tomado las siguientes determinaciones”.

1. Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay.

2. Se disputarán las dos semifinales Ida de la Copa BetPlay el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.

3. Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay para el día 6 de noviembre.

4. Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

5. Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay entre los días 12 y 13 de noviembre.

Hay que recordar que América de Cali con 23 puntos es uno de los equipos que está en la lucha por ingresar a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-2.

Por ello, el duelo ante Chicó es importante, ya que de lograr el triunfo los rojos de Cali mantendrían viva la esperanza matemática de alcanzar la clasificación.

