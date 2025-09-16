Dimayor confirmó sanción a Atlético Nacional: multa y derrota 3-0 ante Bucaramanga

No se tardó nada. La Dimayor anunció este martes la sanción a Atlético Nacional con multa y la pérdida del partido 3-0 ante Bucaramanga, por la presencia de los cuatro jugadores extranjeros en el campo de juego, al mismo tiempo.
Desde la rueda de prensa, Leonel Álvarez, técnico de Bucaramanga, había mencionado que la presencia de los cuatro extranjeros de Atlético Nacional en el campo era una infracción al reglamento y por ello, iban a tomar acciones ante Dimayor.
Este martes, la Dimayor confirmó en el boletín de sanciones no solo la derrota de 3-0 a Atlético Nacional, sino también una multa económica.