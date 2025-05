Copa BetPlay 2025: Dimayor reveló el nuevo formato que tendrá la competencia

El presidente Carlos Mario Zuluaga, junto al máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, presentaron los cambios en una conferencia de prensa, destacando que el campeón obtendrá un cupo a la Copa Sudamericana 2026, aunque no habrá premio económico.

Por primera vez, los 20 equipos de la Liga BetPlay y los 16 del Torneo BetPlay (la segunda división) competirán desde la primera fase, descartando la eliminación de equipos en junio.

Habrán cinco fases eliminatorias. La Fase 1A (mayo-junio) tendrá a 20 equipos no clasificados a cuadrangulares (de la Liga y del Torneo) y se dividirán en cuatro grupos de cinco, según su ubicación en las tablas de posiciones. Los dos mejores de cada grupo avanzan.

La Fase 1B (julio-agosto) enfrentará a los ocho clasificados a cuadrangulares de la Liga contra los ocho del Torneo en llaves directas (1° vs. 8°, 2° vs. 7°, etc.) en series de ida y vuelta, con 8 ganadores.

Las fases 2 a 5 serán los octavos de final, cuartos y semifinales, que tendrán series de eliminación directa en ida y vuelta, con un cuadro predefinido hasta la gran final en noviembre.