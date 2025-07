“Él nunca nos pidió salir. Es bueno aclararlo. Es un jugador que siempre ha luchado, tanto en los buenos, como malos momentos. Cuando él era goleador de la Sudamericana, no nos pidió salir. El Real Salt Lake le hizo seguimiento desde hace cuatro meses. Ahí empezó la negociación, que terminó después de la final. A los 2 días cerramos. Lo probable es que viaje a Bogotá por la visa. El único jugador que pidió salir fue Vinícius y se llegó a un acuerdo”.

“Yo no vi nada de lo que pasó. Cuando bajé al camerino alguien del comité me dijo que le preguntara a un amigo mío, que estaba junto a Brayan, por lo que pasó. Lo hice. Me dijo que hubo palabras feas de los hinchas desde el primer minuto. Brayan respondió algo, pero nunca hizo el comentario de la espera, sino que lo hizo alguien que estaba cerca de él. Es la versión que tengo”.