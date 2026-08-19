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Con euforia y tirando billetes: la polémica celebración del dueño del Dinamo City de Albania

Una de las imágenes más insólitas del año en el mundo del fútbol se vivió en Albania.

  • Ardian Bardhi, presidente del Dinamo Tirana. FOTOS: Captura de vídeo
    Ardian Bardhi, presidente del Dinamo Tirana. FOTOS: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En la ronda previa para clasificar a la fase liguera de la UEFA Conference League, el Dinamo City de Tirana, la capital de Albania, venció 4-0 al FK Auda de Letonia; está a un paso de una clasificación histórica para el equipo. El estadio Elbasan Arena fue una fiesta total con las cuatro anotaciones de los albaneses, quienes festejaron con locura en el vestuario, impulsados por su presidente.

Ardian Bardhi es el nombre de uno de los hombres más famosos de Europa en este momento. El presidente del Dinamo de Tirana fue captado en vídeo ingresando al vestuario en medio de la euforia, desenfrenado y con una bolsa llena de billetes, la cual tiró al suelo con ferocidad y rápidamente se fundió en el festejo con sus jugadores.

La acción del directivo fue digna de un “ultra”. Bardhi, quien es conocido por ser muy pasional con su club, le habría prometido al plantel un premio económico de 500.000 euros si clasificaban a la siguiente fase del torneo. Por esta razón, los jugadores reaccionaron con más algarabía y abrazándole, sabiendo que ese día pasaron de ronda y además tendrían un dinero más en su cuenta.

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Según la prensa local, Bardhi dio un discurso posterior a la escena viral, en el cual recibió aplausos, cariño y el apoyo de los futbolistas y el cuerpo técnico. Ahora, el gran reto para los de Tirana será vencer al Pafos de Chipre, equipo donde milita el brasileño David Luiz.

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¿Cuánto dinero prometió Ardian Bardhi a los jugadores del Dinamo City por avanzar de ronda?
Ardian Bardhi habría prometido al plantel del Dinamo City un premio de 500.000 euros si consigue clasificarse a la siguiente fase de la UEFA Conference League.
¿Por qué se hizo viral el presidente del Dinamo City, Ardian Bardhi?
Bardhi se hizo viral por un video en el que aparece entrando al vestuario después del triunfo 4-0 ante FK Auda con una bolsa llena de billetes, que lanzó al suelo antes de celebrar efusivamente con sus jugadores.
¿Qué necesita Dinamo City para clasificar a la fase liguera de la Conference League?
El Dinamo City está a un paso de conseguir la clasificación y deberá superar al Pafos de Chipre en la siguiente eliminatoria para alcanzar la fase liguera de la UEFA Conference League.
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