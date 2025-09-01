Descubren un dinosaurio con un collar de púas de un metro en Marruecos

Nuevos restos del anquilosaurio más antiguo conocido revelan que pseía una armadura con un collar óseo único rodeado de púas de un metro de largo que sobresalían de ambos lados de su cuello.
Lea también: Así es el Coahuilasaurus lipani, la especie de dinosaurio hallada en el norte de México
Spicomellus afer poseía además un arma en la cola más de 30 millones de años antes que cualquier otro anquilosaurio, según un nuevo estudio publicado en Nature.
Esta criatura vivió hace más de 165 millones de años en el Jurásico Medio, cerca de lo que hoy es la ciudad marroquí de Boulemane. Fue el primer anquilosaurio hallado en el continente africano. La descripción inicial de la especie se publicó en 2021 y se basaba en una costilla.
Los paleontólogos ahora saben que el animal tenía púas óseas fusionadas y que se proyectaban desde todas sus costillas, una característica no observada en ninguna otra especie de vertebrado, viva o extinta. Tenía púas largas, de 87 centímetros, que los autores creen que habrían sido aún más largas durante la vida del animal, que emergían de un collar óseo que rodeaba su cuello.