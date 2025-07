Diogo Jota: estos han sido los trágicos accidentes en los que han muerto otros futbolistas

El mundo del fútbol se ha despertado con la más desgarradora de las noticias este jueves: el delantero portugués del Liverpool, Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André Silva, jugador del Penafiel de la Segunda División de Portugal, fallecieron tras un trágico accidente de tránsito en la autopista A-52, a la altura de Zamora, España. La noticia cayó como un mazazo sobre el deporte rey. Según las autoridades, el vehículo en el que se desplazaban los hermanos sufrió la explosión de una llanta, se salió de la vía y se incendió inmediatamente. No hubo tiempo para reacciones ni rescates. Todo terminó en cuestión de segundos.

El dolor y la conmoción no tardaron en hacerse sentir. Desde Cristiano Ronaldo, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales (”Tu sonrisa, tu humildad, tu coraje. Descansen en paz, Diogo y André”), hasta Pepe, excompañero y capitán histórico, que no pudo contener las lágrimas en una entrevista televisiva, pasando por clubes de todo el mundo, la respuesta ha sido unánime: consternación, solidaridad y homenaje. El Liverpool, club donde Jota se había ganado el corazón de los hinchas con su garra, talento y goles decisivos, emitió un comunicado devastador: “Hoy no perdimos solo a un jugador. Perdimos a un hermano. A un guerrero. A un Red por siempre.” El Real Madrid también expresó sus condolencias, recordando los duelos memorables entre Jota y los blancos en Champions League.