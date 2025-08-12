Diosdado Cabello celebró respaldo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro y amenazó a Estados Unidos

El ministro del Interior del régimen chavista, Diosdado Cabello, agradeció el respaldo que el presidente colombiano Gustavo Petro manifestó días atrás sobre las acusaciones de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano dio la orden el pasado fin de semana a las Fuerzas Armadas de Colombia que cualquier operación militar de Colombia que involucre a “países hermanos”, como Venezuela, requiere aprobación previa de esos gobiernos y que, por lo tanto, una operación sin este tipo de aprobaciones sería vista como “una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”.

Las palabras de Petro fueron en respuesta a la orden que dio el presidente de Estados Unidos a sus fuerzas armadas de combatir los carteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. En ese listado aparece el Cártel de los Soles, el cual, según Washington, es liderado por Nicolás Maduro.

Estas acusaciones del gobierno estadounidense se han intensificado con el incremento de recompensa que hizo Estados Unidos sobre el dictador venezolano, por quien ofrecen 50 millones de dólares.

Ante dicho panorama, para el régimen ha sido confortante el apoyo del presidente, así lo dio a conocer Diosdado Cabello en una declaración pública en el canal estatal. “Agradecemos al presidente Petro, sus palabras; agradecemos a los presidentes y gobiernos del mundo que han manifestado su solidaridad y su rechazo a este nuevo ataque del imperialismo contra nuestro país”, expresó el funcionario del régimen.