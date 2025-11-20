x

Diosdado Cabello niega negociación para la salida de Maduro tras revelaciones del NYT

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó que existan conversaciones para una transición política y calificó como “mentira” que Nicolás Maduro ofreciera renunciar en dos años, como reveló una investigación de The New York Times.

    Diosdado Cabello negó cualquier negociación que implique una transición política en Venezuela. FOTO: Getty Images.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 52 minutos
bookmark

El ministro del Interior de Venezuela y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello, negó este miércoles que haya negociaciones en curso para un cambio político en el país, luego de que The New York Times publicara que Nicolás Maduro habría ofrecido a Estados Unidos una salida del poder en un plazo de dos años.

Durante su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello aseguró que “nada puede poner en riesgo” la continuidad del Gobierno y tildó de “mentira” cualquier supuesto ofrecimiento de Maduro a la Casa Blanca. “Eso no existe, es absolutamente falso”, afirmó.

En contexto: Casa Blanca rechazó oferta de Maduro para dejar el poder de Venezuela en dos años, reveló investigación del NYT

Las declaraciones responden a una investigación del Times, publicada el martes, según la cual la Administración de Donald Trump habría rechazado una propuesta informal del mandatario venezolano para dejar el cargo dentro de dos años.

El medio, que cita a funcionarios bajo anonimato, señaló que la iniciativa habría surgido en el marco de contactos extraoficiales autorizados por Trump, con el objetivo de explorar posibles salidas a la crisis política y económica venezolana.

Donald Trump y Nicolás Maduro, protagonistas de nuevas tensiones tras las revelaciones sobre supuestas negociaciones secretas. FOTO: AFP.

De acuerdo con el reportaje, Trump dio su “visto bueno” a planes de la CIA relacionados con operaciones destinadas a preparar un “campo de batalla para acciones futuras” y reactivar canales indirectos de comunicación con Caracas. Según esas fuentes, emisarios del Gobierno venezolano habrían sugerido un período de transición de dos a tres años para garantizar una renuncia ordenada del mandatario, algo que Washington consideró inaceptable.

Conozca: Maduro dice estar dispuesto a hablar “face to face” con Trump en medio del cerco con despliegue militar a Venezuela

En medio de estas versiones, Maduro volvió a acusar a Estados Unidos de intentar un “cambio de régimen” mediante la presión diplomática y el despliegue militar en el Caribe. El lunes aseguró que un ataque “militar” contra Venezuela sería “el fin político” de Trump, pero reiteró su disposición a conversar directamente con él “face to face”.

Por su parte, el presidente estadounidense declaró el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro, mientras que el viernes adelantó haber tomado una decisión sobre las próximas medidas hacia el país, sin ofrecer más detalles.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre la salida de Maduro?
Cabello negó que existan negociaciones para que Maduro deje el poder. Lo calificó de “mentira” y aseguró que la continuidad del gobierno no está en peligro.
¿Cuál fue la propuesta de Maduro a EE. UU. según el NYT?
De acuerdo con el NYT, Maduro habría ofrecido una transición de dos años para dejar el poder, en un contexto de contactos informales con la administración Trump.
¿Cómo respondió Donald Trump a la oferta de Maduro?
Trump rechazó la oferta de Maduro, y la Casa Blanca calificó cualquier conversación sobre una salida negociada como inaceptable.
