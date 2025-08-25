¿Una directiva secreta de Trump? Lo que estaría detrás del despliegue de los destructores de Estados Unidos en el Caribe

Esto coincide con la ofensiva judicial y diplomática de Washington contra el chavismo: hace apenas unas semanas, el Departamento de Justicia acusó a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, un grupo que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mantiene vínculos con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Relacionado: Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe De acuerdo con el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los cárteles “han protagonizado una oleada histórica de violencia y terror en todo nuestro hemisferio que ha desestabilizado las economías y la seguridad interna de los países, pero también han inundado Estados Unidos de drogas mortales, delincuentes violentos y pandillas sanguinarias”.

El funcionario subrayó que el Departamento de Defensa “sin duda desempeñará un papel importante en el cumplimiento del objetivo del presidente de eliminar la capacidad de estos cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos y su pueblo”. Lea también: ¿Cuáles son los buques de guerra que Estados Unidos desplegó en el Caribe y qué capacidades tienen? El despliegue involucra a los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todos de la clase Arleigh Burke. Estas embarcaciones cuentan con el sistema de combate Aegis, pueden lanzar misiles Tomahawk de ataque terrestre, operar helicópteros Seahawk y neutralizar amenazas aéreas y submarinas. El almirante retirado James Stavridis, exjefe del Mando Sur estadounidense, advirtió al New York Times que al enviar tres destructores frente a Venezuela, Trump está aportando “una capacidad de ataque terrestre seria” y un mando de operaciones capaz de ejecutar acciones mucho más allá de simples interdicciones marítimas. Le puede interesar: Así es la relación del Tren de Aragua con el régimen de Venezuela, ¿podría convertirse en el brazo armado internacional de Maduro? Un funcionario de defensa citado por el medio estadounidense reconoció que desplegar estos buques para operaciones antidrogas sería como “llevar un obús a una pelea de navajas”, al sugerir que la potencia de fuego es desproporcionada frente a la naturaleza de las misiones antinarcóticos.

Aunque el gobierno estadounidense no ha ahondado en el tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que Trump “ha sido claro y consecuente” en que está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. En esa línea, señaló a Maduro como “cabecilla fugitivo de un cártel de terror narco” y reiteró que, para la administración republicana, “no es un presidente legítimo”. Lea aquí: Trump ordena al ejército de EE. UU. combatir los cárteles latinoamericanos, ¿irá contra organizaciones colombianas? Otros altos funcionarios de Trump, como el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, han arremetido contra Maduro. A mediados de agosto, Rubio dijo que el gobierno del mandatario venezolano es “una organización criminal”. Asimismo, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi había asegurado en una entrevista con Fox Noticias que “hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas”.