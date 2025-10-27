x

Directo y sin titubear: Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial de 2026

El astro argentino de 38 años, capitán y referente de la selección, reveló las razones que lo hacen dudar de si participar o no en el próximo Mundial en Norteamérica. Esta es la fecha para anunciar su decisión.

    El astro albiceleste, de 38 años, mantuvo la incógnita durante una entrevista a la cadena NBC con motivo de su reciente renovación con el Inter Miami. FOTO: Conmebol
    Lionel Messi en medio de un partido con el Inter de Miami en 2025. FOTO: AFP y Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

A pesar de tener “todas las ganas” de liderar a Argentina en la defensa del título, Lionel Messi mantiene la incógnita sobre su participación en el Mundial de Norteamérica 2026. La estrella albiceleste, de 38 años, fijó una fecha clave para despejar las dudas: principios del próximo año.

La confirmación de su deseo de jugar, pero sin tomar una decisión definitiva, se dio en una de las pocas entrevistas que ha concedido desde su llegada a la liga norteamericana (MLS) en 2023, en esta ocasión a la cadena NBC, con motivo de su reciente renovación con el Inter de Miami.

Messi, directo y sin rodeos, condicionó y puso en duda su presencia en la próxima Copa del Mundo, debido a su estado físico actual y su utilidad para el grupo, comandado por el entrenador Lionel Scaloni.

“Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión”, afirmó el referente y capitán de la ‘Albiceleste’, este lunes 27.

Lionel Messi en medio de un partido con el Inter de Miami en 2025. FOTO: AFP y Getty

El astro argentino enfatizó que quiere asegurarse de poder ser una pieza determinante dentro del esquema del equipo, siendo más que un simple referente con experiencia. “Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy”, detalló.

La pretemporada de los equipos de la MLS suele iniciar en enero. El torneo mundialista, por su parte, se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que Messi estaría ya acoplado a las condiciones tras estar jugando en EE. UU.

El sueño de defender el título

La motivación de jugar el Mundial y defender la corona obtenida en Catar 2022, tras vencer en la final a la selección francesa de Kylian Mbappé, es total para el capitán argentino. “Ojalá que Dios me permita volver a jugar el Mundial”, dijo.

“Obviamente, las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales”, argumentó.

Al reflexionar sobre el triunfo de 2022, el delantero del Inter Miami lo describió como “el sueño de mi vida”. Además, afirmó que este logro completó su palmarés profesional.

“También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual y a nivel de equipo con el Barcelona”, destacó.

Finalmente, el astro argentino concluyó que el campeonato mundial “es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un futbolista cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”.

