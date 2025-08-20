Director de Adres critica prepagadas, pero durante Gobierno Petro aumentó su uso; ¿por qué?

El director de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), Félix Martínez, enfiló esta semana sus críticas a los planes voluntarios de salud y de medicina prepagada del país. Señaló que son un “incentivo bastante perverso” de las EPS. Sin embargo, las cifras del uso de esas alternativas para buscar mejor atención en salud muestran que se han incrementado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Le puede interesar: ¿Vale la pena un plan adicional en salud?
En un video compartido en las redes sociales de la Adres, Martínez dijo que esos planes de salud representan un “problema ético (...) en el sistema de salud colombiano” y un “desafío que debe reconsiderar la sociedad colombiana”. Sobre esto, aseguró que “se ha permitido a través de estas opciones de mercado crear una atención diferencial para los ciudadanos”.