“Hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes”: director del Observatorio de Drogas en Indepaz sobre descertificación

En entrevista con EL COLOMBIANO, Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, analizó el alcance de la descertificación de Estados Unidos a Colombia, los errores históricos en la política de drogas de varios gobiernos y los retos del presidente Gustavo Petro en materia de control de estas economías ilícitas en el país. Desde el Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, ¿qué cifras o hechos importantes resaltan sobre la lucha antidrogas en el país en los últimos años? ¿Qué retos hay hoy en día? Desde el 2017 la cifra de cultivos de hoja de coca ha venido en aumento en el país, no es solo una cuestión del gobierno actual, también tienen responsabilidad los dos gobiernos anteriores. Sin embargo, es una realidad que durante el gobierno de Gustavo Petro las incautaciones han tenido cifras que otros gobiernos no. Según el Ministerio de Defensa, desde el 7 de agosto del 2022 al 30 de junio del 2025 se han incautado 2.345 toneladas de cocaína, un 65% más de lo que se venía incautando. No obstante, la incautación es una estrategia engañosa, ya que hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes, y terminan las incautaciones siendo funcionales a la regulación del precio de estas sustancias. En los últimos años, los gobiernos, en materia de lucha contra las drogas, no han cambiado el libreto. Todos han seguido apostando a erradicar de manera forzosa, utilizar la fumigación terrestre con glifosato y reclamar a la Corte que permita la aspersión aérea, ofertar programas de sustitución de cultivos sin ningún tipo de integralidad con la reforma rural o sostenibilidad financiera ni haber transformado las condiciones territoriales de las zonas donde hay producción de coca, marihuana o amapola. Es decir, las fórmulas han sido las mismas sin obtener ningún tipo de resultados diferentes ni mejores. Por lo tanto, los retos que en esta materia hay hoy día, están en realmente pensar y construir una política de drogas realmente diferente, que apueste a otras estrategias para la reducción, principalmente, de violencias contra las comunidades rurales que dependen de estas economías y están a disposición de reguladores violentos en el territorio como son los diversos grupos armados ilegales y la política prohibicionista de drogas.

¿Cómo evaluaría usted las acciones del Gobierno en la lucha antidrogas? Desde Indepaz hemos visto que la política de drogas del actual gobierno ha seguido motivada por el prohibicionismo, es decir, creyendo que es real el objetivo de eliminar el mercado de las drogas del mundo o lograr una Colombia libre de coca. Esto lo ha llevado a insistir en fórmulas viejas que han demostrado no funcionar como la erradicación terrestre con glifosato, pretender que en las mesas de negociación con actores armados estos entreguen un negocio del cual participan en un porcentaje, pero no lo crean o destruyen, es decir, narcotizar el conflicto y la paz, o creer que sustituyendo cultivos va a sustituir economías dependientes de la cocaína y marihuana. Aunque la sustitución es una apuesta mucho más pacífica que la de la erradicación forzada, y que las comunidades tienen derecho a tener ofertas de alternativas productivas, este gobierno tampoco ha sido eficiente con la puesta en marcha de proyectos productivos o de la industrialización de las zonas cocaleras, como ha pretendido el Presidente Petro. Las comunidades que le han apostado a la sustitución, tanto con el PNIS como con el programa de sustitución de este gobierno, siguen teniendo unas pobres condiciones de desarrollo y transformación territorial para mejorar sus producciones campesinas. Lastimosamente este gobierno también quedó en deuda con las más de 99 mil familias que en 2016 y 2017 firmaron acuerdos de sustitución en el marco del PNIS. Los funcionarios de este gobierno se distrajeron tratando de reformular el PNIS en vez de enfocar sus recursos y energías en cumplirlo para así ganar legitimidad y lograr sumar más poblaciones a nuevas apuestas de sustitución. El gobierno con motivo de orgullo anuncia que es el gobierno que más ha incautado drogas y el que más ha impedido que llegue más droga a Estado Unidos, pero como dijimos anteriormente, las estrategias de incautación son un espejismo.