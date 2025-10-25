Nuevo remezón en la Dian: Luis Llinás saldrá de la dirección tras apenas nueve meses en el cargo

Un nuevo remezón administrativo se está viviendo en la Dian, luego de que se conociera que su director Luis Llinás saldrá del cargo tras una gestión de tan solo nueve meses. En medio de las múltiples dudas y cuestionamientos que se han cernido sobre esa entidad, que no logra levantar cabeza en materia de recaudo tributario y se ha visto envuelta en graves señalamientos, el Gobierno Nacional se alista para nombrar al cuarto director en lo corrido de la era Petro. En contexto: Director de la DIAN señalado por nombrar a 22 funcionarios a dedo en puestos estratégicos Según ha trascendido, Llinás sería reemplazado por Carlos Emilio Betancourt, quien actualmente se desempeña como viceministro de Hacienda.

¿Por qué se va Luis Llinás de la Dian?

En los corrillos políticos de la Casa de Nariño pululan las versiones de que la salida de Llinás habría estado marcada por incomodidades en el alto gobierno, bajo máximo estrés por cuenta del inicio de la discusión de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes, aún pendiente de definir ponentes. Por este descontento no es claro si el funcionario también saldría de su cargo como director de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia), del que nunca se apartó cuando fue nombrado en la Dian bajo encargo. Siga leyendo: ¿Por qué en Colombia se hace una reforma tributaria cada dos años en este siglo? Pese a que Llinás era considerado por algunos como una apuesta técnica, su gestión estuvo llena de controversias y cuestionamientos.