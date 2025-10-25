Nuevo remezón en la Dian: Luis Llinás saldrá de la dirección tras apenas nueve meses en el cargo

Un nuevo remezón administrativo se está viviendo en la Dian, luego de que se conociera que su director Luis Llinás saldrá del cargo tras una gestión de tan solo nueve meses.
En medio de las múltiples dudas y cuestionamientos que se han cernido sobre esa entidad, que no logra levantar cabeza en materia de recaudo tributario y se ha visto envuelta en graves señalamientos, el Gobierno Nacional se alista para nombrar al cuarto director en lo corrido de la era Petro.
En contexto: Director de la DIAN señalado por nombrar a 22 funcionarios a dedo en puestos estratégicos
Según ha trascendido, Llinás sería reemplazado por Carlos Emilio Betancourt, quien actualmente se desempeña como viceministro de Hacienda.