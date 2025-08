“Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”: así fue la sustentación oral de Álvaro Uribe ante la jueza Heredia

“No me he pronunciado, tampoco he escrito algo que irrespete a la señora juez. Y entonces intentó decir que era que mis hijos habían filtrado la sentencia. Es un proceso lleno de filtraciones” , aseguró Uribe Vélez.

El presidente ha solicitado que su apelación tenga dos días más, pues ha alegado que pese a la filtración, aún no ha tenido tiempo de conocer la sentencia completa. “Hemos tenido mínimo tiempo para mirarla, lo único que alcancé fue a observar, por la vía de la brújula digital, que algunos temas que yo voy a referir no estuvieran en contravía de la sentencia. Y me preocupa ese término tan corto de ampliación que ha dado quien preside, quien ha presidido este juicio, la señora juez”.

Sobre las pruebas, el expresidente indicó que el fallo “se basa en inferencias, no en elementos probatorios”. “Como está probado que nunca se pidió mentir ni callar, entonces en el sentido del fallo, el fallo se inventó otra locución gramatical. Dijo que había determinado al doctor Cadena para que negociara la verdad, falso de toda falsedad. Si se revisan las más de 18 mil interceptaciones entre llamadas telefónicas y mensajes de texto en mi teléfono, hubo una constante pedir la verdad”, agregó a su sustentación oral.

Para el expresidente la justicia ha “tenido inferencias, suposiciones políticas para desacreditar esa constante, entonces quieren sustituirla por la locución gramatical de que lo determiné para negociar la verdad” y mantuvo que “siempre se pidió la verdad. Nunca se pidió mentir o callar”.

El exmandatario alegó que no hay nada que lo vincule con los pagos que hizo el abogado Diego Cadena y que él los hizo de forma “autónoma”. “Reproché al doctor Cadena cuando el 19 de junio 2019 en presencia de Hernán David hoy representante a la cámara me contó de esos giros a Carlos Enrique Vélez”, argumentó.

“Este ha sido el juicio de los teléfonos perdidos, de las comunicaciones dañadas”, expresó sobre las evidencias y sobre las respuestas de Iván Cepeda a los ofrecimientos de beneficios a exjefes paramilitares.

“Se pierde la comunicación que la corte le había pedido preservar a Carlos Enrique Vélez. Se pierde la memoria del teléfono de Iván Cepeda. Y el juicio y los colombianos se quedan sin conocer qué le respondía Iván Cepeda al testigo Monsalve. No aparece lo que el testigo Monsalve le respondía a Caliche”, recalcó.

“No hay ninguna prueba que diga que yo sustente que yo pagaba esos testigos, no hay ninguna prueba que sustente que yo pedía a esos testigos que debían acusar a Cepeda o a otra persona”, expresó el expresidente condenado por soborno a testigos en proceso penal y fraude procesal.

“Quien mintió no fui yo, sino la Fiscalía”, dijo Uribe Vélez, recordando que el fallo va dirigido a sancionar a un dirigente de oposición, indicando que lo estaban perfilando para un interés político.

Pese a este proceso, el exmandatario indicó que seguirá denunciando los presuntos comportamientos ilegales de congresistas y políticos. “Esta condena, a pesar de los años que tengo, me anima a seguir luchando por Colombia y a denunciar estas anomalías”, confirmó.

“Mañana, mientras siga aquí el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista, afectarán a otros compatriotas. Cuando me interceptaron por error, no se encontraron con un delito”, sostuvo.

“No hay un político que pueda decir que yo lo he engañado. Podrán decir que me odian, están en desacuerdo conmigo, inventarme acusaciones, pero no podrán decir que los he engañado”, resaltó defendiendo que su principio siempre ha sido la verdad.

En medio de su apelación, también aprovechó para hablar sobre la separación de poderes. “He tenido como norma de mi vida lo que aprendí en la facultad de derecho en la Universidad de Antioquia. Respetar la independencia entre las ramas del poder público. De mí no se puede decir que haya ido una sola vez en la vida a una corte a pedir que nombre a fulano o a perano. No lo hice como presidente ni como particular, tampoco como senador”.

La sustentación del expresidente duró algo más de tres horas, donde inclusive su conexión se vio afectada en varios momentos. Ahora falta que su equipo legal presente la apelación a la sentencia dictada en primera instancia.

“Yo sí quedo muy preocupado de la bondad aparente del fallo y de la malicia para tergiversar. De la bondad para tratar a unos y por asimilar simular buen trato a otros y en la malicia para elogiar a unos y condenar al otro sin razones”, concluyó.

