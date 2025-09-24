Las frases más duras de Petro contra Trump que podrían complicar las relaciones con EE. UU.

En su última intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Gustavo Petro lanzó un enfático ataque verbal contra la administración y las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, calificándolo de cómplice de genocidio y cuestionando su salud mental y sus motivaciones.
El mandatario colombiano se refirió a las intervenciones de Estados Unidos en Gaza y el mar Caribe, además de vincular la política exterior de Washington con el narcotráfico y el racismo, proponiendo la apertura de procesos penales contra funcionarios de alto nivel.
Lea también: Petro se radicalizó en su último discurso ante la ONU: acusó a Trump de asesino, repitió “libertad o muerte” y pidió a ejércitos alzarse contra Israel
Ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Petro no dejó pasar la descertificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas y pese a los efectos de esta “sanción” que no recibía el país desde hace más de 30 años, cuestionó la decisión.
“Por eso hablo ante ustedes como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano ni divino, y sin razón mental”, expresó el jefe de Estado, aludiendo a que la supuesta finalidad de la política antidrogas de la Casa Blanca no es detener la cocaína que se envía a Estados Unidos sino “dominar a los pueblos del sur en general”.