El potente discurso de Mamdani tras ganar la alcaldía de Nueva York en el que no olvidó a Trump: “Sube el volumen”

Nueva York eligió el martes a Zohran Mamdani como su nuevo alcalde, un migrante de 34 años musulmán, nacido en Uganda en una familia de origen indio que lo trajo a Estados Unidos cuando era un niño y que hace 7 años (2018) se convirtió en ciudadano estadounidense. La victoria de Mamdani, un carismático outsider progresista en las toldas del Partido Demócrata que sentó las bases de su campaña en una exitosa estrategia masiva e innovadora en las redes sociales, venció al establishment representado en su rival, el exgobernador Andrew Cuomo que aunque también demócrata, se lanzó como independiente (perdió las primarias demócratas con Mamdani) y terminó recibiendo el “respaldo” parcial de un desesperado Donald Trump que encontró en el ahora alcalde de la Gran Manzana su antípoda política.

El mandatario estadounidense, un magnate neoyorquino que amasó su fortuna en el negocio inmobiliario desde los rascacielos de su ciudad, lanzó feroces ataques durante la campaña en contra de Mamdani llegando a amenazar a la ciudad con un recorte de fondos si este llegaba a ganar. Pero ni llamándolo “lunático comunista” Trump logró que sus conciudadanos cambiaran de decisión. Mamdani ganó y ahora gobernará la megaurbe a la que le prometió congelar el alquiler de casi un millón de personas que viven en apartamentos arrendados, guarderías y autobuses gratuitos, tiendas de barrio gestionadas por la ciudad e impuestos a los más ricos que se codean con el presidente republicano (aunque esto solo pueden decidirlo los legisladores estatales con la aprobación del gobernador).

El presidente reconoció su derrota en Nueva York, asegurando, sin embargo, que si hubiese estado en el tarjetón hubiese vencido al joven demócrata. Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales”, indicó el mandatario en su red Truth Social.

Mamdani y los mensajes directos a Trump en su discurso como ganador

Por eso, en su discurso de victoria, Mamdani no tuvo reparo en “dedicarle” parte de su triunfo al mandatario. “Después de todo, si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder”, expresó Mamdani. Pero siguió con un contundente mensaje al presidente: “Así es como detendremos no solo a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo tres palabras para ti: sube el volumen”. De ahí en adelante, el alcalde electo, que asumirá el cargo el próximo 1 de enero, no dejó de mencionar a Trump, poniéndolo como ejemplo de la élite a la que ha señalado de ser la culpable de muchos problemas sociales en Nueva York.

“Haremos rendir cuentas a los malos propietarios, porque los Donald Trump de nuestra ciudad se han acostumbrado demasiado a aprovecharse de sus inquilinos”, agregó. También, recordó al mandatario cuando se refirió a la “cultura de corrupción” que, según él, “ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos y aprovecharse de exenciones fiscales”. Y es que el presidente fue hallado culpable de fraude en un juicio civil en febrero de 2024 por inflar fraudulentamente su patrimonio personal.

Trump y sus hijos Eric y Donald Jr., fueron declarados culpables de inflar el valor de los activos de la Organización Trump durante la década de 2010, incluyendo sus rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo, para obtener préstamos más favorables de los bancos y mejores condiciones de seguro. El mandatario, además, recibió una multa de 464 millones de dólares, que fue anulada por una corte de apelaciones de Nueva York en agosto pasado. “Así que escúcheme, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Cuando entremos en el Ayuntamiento dentro de 58 días, las expectativas serán altas. Las cumpliremos”, añadió.

Otros apartes del discurso de Mamdani como ganador de la Alcaldía de Nueva York

Más allá de los mensajes a Trump, Mamdani, un hábil orador graduado de la Bowdoin College en Maine, una universidad considerada bastión del ideario progresista, pronunció ante cientos de sus electores un discurso esperanzador y de unidad. Mencionó a la clase trabajadora a las comunidades migrantes, a quienes aseguró devolverles la ciudad, y se fue en contra de “los ricos y los poderosos que han dicho a los trabajadores de Nueva York que el poder no les pertenece”.