Ignorado y sin respuesta oficial: así respondió EE. UU. a Petro por su discurso contra Trump en la ONU

Pocas horas después del discurso de Gustavo Petro ante la ONU en el que atacó a Donald Trump, el Departamento de Estado reaccionó con sobriedad: “Las acciones de nuestra delegación este martes hablan por sí mismas”, señalaron a El Tiempo como respuesta “oficial”. Se refieren a que la delegación de Estados Unidos se retiró en el momento en el que Petro empezó a ofender al magnate republicano; lo llamó asesino “por ser cómplice del genocidio en Gaza”, pero también por los misiles contra una embarcación en la que iban 17 jóvenes “quizás algunos colombianos”, dijo el mandatario colombiano. No se descarta, sin embargo, que la Casa Blanca brinde declaraciones adicionales en la oficina de prensa. Aunque podría interpretarse que respondieron casi que restándole importancia. En contexto: ¿Estados Unidos responderá? Los escenarios tras discurso agresivo de Petro contra Trump en la ONU

La propuesta de Petro sobre Palestina: “La diplomacia llegó a su límite”

Petro lanzó a una propuesta para interpelar a los asistentes al pedir a Asia y América Latina unir sus ejércitos y armas para “liberar a Palestina” y criticar a la ONU: “Aquí se reúnen Estados nación que ya no tienen poder y por mucho que voten no se les hace caso”, dijo en referencia a los vetos de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar a Israel.



El contexto internacional no favorecía al presidente colombiano, quien la semana pasada recibió la descertificación parcial de EE. UU. en su lucha contra el narcotráfico: “América Latina no es solo coca o terroristas”, le dijo a Trump volviéndolo a mencionar. En ese momento fue la delegación de Estados Unidos se retiró del recinto mientras Petro seguía hablando. La cámara enfocó a la delegación de Venezuela, quienes miraban casi atónitos. Además: Fact check: los datos falsos de Petro contra Trump en su alocución tras la descertificación

