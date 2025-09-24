Ignorado y sin respuesta oficial: así respondió EE. UU. a Petro por su discurso contra Trump en la ONU

Pocas horas después del discurso de Gustavo Petro ante la ONU en el que atacó a Donald Trump, el Departamento de Estado reaccionó con sobriedad: “Las acciones de nuestra delegación este martes hablan por sí mismas”, señalaron a El Tiempo como respuesta “oficial”.
Se refieren a que la delegación de Estados Unidos se retiró en el momento en el que Petro empezó a ofender al magnate republicano; lo llamó asesino “por ser cómplice del genocidio en Gaza”, pero también por los misiles contra una embarcación en la que iban 17 jóvenes “quizás algunos colombianos”, dijo el mandatario colombiano.
No se descarta, sin embargo, que la Casa Blanca brinde declaraciones adicionales en la oficina de prensa. Aunque podría interpretarse que respondieron casi que restándole importancia.
