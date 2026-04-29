Así fue el choque entre Paloma y Cepeda por polémica propuesta de nombrar ministro a Uribe

Ante la ausencia de Iván Cepeda en debates de los medios de comunicación, los candidatos han optado por decirse las cosas por otros medios. En el caso de Cepeda y Paloma Valencia, han tomado el Congreso como un escenario para enfrentarse, pero también por redes sociales o en ruedas de prensa.
Esta vez, la polémica se dio porque, el pasado fin de semana, Valencia propuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa.
La propuesta fue realizada por Valencia en Santa Rosa de Osos, Antioquia, cuando estaba de gira por municipios con el expresidente:
“Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro, yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática (...)”.
