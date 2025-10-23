Halloween 2025: personajes de cine, videojuegos y K-pop marcan la nueva moda en disfraces

Halloween ya no es una fiesta de sustos, sino de tendencias, y en este 2025, los disfraces que arrasan en las búsquedas y en las redes sociales reflejan una mezcla de cultura pop, moda digital y nostalgia. Así lo revela Freightgeist, la plataforma de análisis de Google, que en su informe más reciente indicó que los personajes más buscados este año provienen de la película animada KPop Demon Hunters, la cual desplazó del podio a los tradicionales vampiros, brujas y superhéroes.

Los nombres de Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, protagonistas de esa cinta, encabezan las listas de búsqueda tanto en Estados Unidos como en América Latina. Su estética combina el estilo urbano del K-pop con toques fantásticos y colores neón, una fórmula perfecta para redes como TikTok e Instagram, donde los disfraces más virales son los más llamativos. Junto a ellos figuran personajes de videojuegos y cine como Chicken Jockey, de Minecraft: The Movie; Elphaba, la bruja verde del musical Wicked; y los coleccionables Labubu, convertidos en ícono de cultura visual.

Los expertos de moda coinciden en que este año el disfraz se vive como una experiencia estética más que como una caracterización, pues la idea de muchos es mezclar creatividad con tecnología, usar telas holográficas, luces LED y maquillaje 3D que destaque frente a la cámara.