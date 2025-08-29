Disidencias de las Farc confirmaron el secuestro de cinco soldados, un policía y un menor de edad; ya uno murió en cautiverio

Las disidencias de las Farc confirmaron a través de un comunicado el secuestro de cinco soldados, un policía y un menor de edad que es acusado de ser un “paramilitar infiltrado”. Amenazaron que por algunos operativos, la vida de los secuestrados podría correr peligro.

El grupo insurgente comandado por alias Iván Mordisco confirmó ser el responsable del cautiverio de los integrantes de la Fuerza Pública. Los secuestros se habrían dado en los departamentos de Cauca, Huila y Nariño, lugares en donde delinque esta estructura criminal.

La guerrilla justificó dichas acciones como represalia por las medidas que se han llevado en contra del grupo ilegal. “Debido a las operaciones militares que se desarrollan contra las Farc-EP en todo el territorio nacional, es entendible que la responsabilidad sobre su vida e integridad recae exclusivamente sobre el Estado Colombiano y sus representantes”, dice el comunicado de la organización criminal mencionando al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa general Pedro Sánchez.