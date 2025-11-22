Disidencias de las Farc ‘Jaime Martínez’ habrían negado estar detrás del secuestro de Miguel Ayala

Las disidencias de las Farc, específicamente el frente ‘Jaime Martínez’ de Iván Mordisco, se habrían pronunciado sobre el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecen privados de la libertad desde el pasado 18 de noviembre. En un video difundido en las últimas horas, un hombre que asegura pertenecer a esa estructura criminal negó la responsabilidad de ese grupo ilegal armado en el hecho y afirmó que las autoridades “los acusan sin fundamento”. La declaración se conoce en medio de la angustia del artista y su familia, quienes han hecho llamados urgentes al Gobierno nacional para que intervenga de manera inmediata.

Giovanny Ayala pidió directamente al presidente Gustavo Petro y a las autoridades que desplieguen todos los recursos posibles para hallar a los dos jóvenes. “Mi hijo Miguel Ayala es muchacho de 21 años con sueños (...) les pido que guarden su integridad, a su vida, que le respeten”, expresó el cantante en un video este sábado. El secuestro ocurrió hacia las 8:45 p. m. del martes, cuando Miguel Ayala y su mánager se movilizaban en un carro particular por la vía Panamericana, en el tramo conocido como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca. Ambos se dirigían desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, cuando habrían sido interceptados por dos vehículos y varios hombres armados. Según las primeras versiones, los captores se desplazaron hacia el norte del departamento y dejaron en el lugar al conductor del vehículo. Puede leer: Las convulsas 24 horas en el Cauca: dos atentados a estaciones de Policía, hostigamientos, una ecuatoriana asesinada y el secuestro del hijo de Giovanny Ayala