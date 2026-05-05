La historia de ‘Dayana’, la menor de 15 años reclutada por el ELN y ahora en manos de las disidencias de las Farc

Una niña de 15 años, que se hace llamar ‘Dayana’, aparece en un video grabado por disidencias de las Farc en el Catatumbo. Ella, rodeada de fusiles AK-47, fue reclutada por criminales del ELN en medio de enfrentamientos y terminó en manos de las disidencias de las Farc tras una emboscada en zona rural de Tibú, en el Catatumbo.

No está en un salón de clases ni en una cancha con amigas. Está en la selva. Alrededor, hombres armados, fusiles apoyados contra el suelo, radios con órdenes que no se entiende del todo, pero que ya obedece.

Sus manos se mueven inquietas. Sus ojos buscan el suelo. Habla, pero no parece libre. Dice, en el video difundido por BLU Radio, que era “enfermera” del ELN. Lo dice como si fuera un trabajo cualquiera, como si esa palabra pudiera suavizar la realidad: curar heridas en medio de una guerra que también la hirió a ella. Luego agradece que no la hayan matado. Agradece seguir viva. Tiene 15 años.

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La escena, grabada tras su retención ilegal por disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, es más que un video: es un retrato incómodo del conflicto que no se ha ido. Dos grupos armados, dos bandos enfrentados, y en el medio, una adolescente convertida en trofeo, en mensaje, en evidencia.

En el video difundido tras su retención, la niña habla con evidente nerviosismo. Se presenta con su alias, explica que cumplía labores como enfermera dentro del ELN, y en un mensaje que estremece, agradece a sus captores por respetarle la vida.

También envía un saludo a su madre, intentando tranquilizarla, diciéndole que está bien y que pronto volverá. “Me están dando buen trato, mandarle un saludo a mi mamá”, dice la menor.

Pero la historia de ‘Dayana’ no está sola. A cientos de kilómetros, en La Tebaida (Quindío), una operación reciente dejó al descubierto otra pieza del mismo engranaje: una red que, según las autoridades, reclutaba menores para estructuras de las disidencias de “Iván Mordisco”.