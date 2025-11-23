Disidencias Farc tendrían acceso a información de la Dirección Nacional de Inteligencia; Fiscalía lo sabe pero la investigación no avanza

El general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército Nacional, está en el ojo del huracán luego de que uno de los jefes de las disidencias de las Farc asegurara que tanto él, como miembros de la Dirección Nacional De Inteligencia (DNI), les habría facilitado información secreta y clasificada que los ayudó, en varias ocasiones, a huir y evadir la Justicia.

La información la entregó este domingo en la noche Noticias Caracol. En diálogo con este noticiero, fuentes de la entidad y del grupo armado ilegal aseguraron que, incluso, se habrían utilizado camionetas de la entidad para transportar a miembros de las Farc lejos de las autoridades.

Según los reportes, en la Fiscalía General de la Nación reposarían chats, documentos y celulares que contendrían información que demuestra, no sólo la infiltración de los delincuentes dentro de la DNI, sino que también habría menciones a una supuesta financiación del grupo armado a la campaña Petro Presidente.

A pesar de que el ente investigador tiene en su poder aquellos documentos, la fiscal Luz Adriana Camargo no ha avanzado en el caso.

Noticia en desarrollo...